Таким образом монарх решил поддержать подопечных Фернандо Йерро.

Мадрид. Испания. Король Испании Филипп VI приедет на матч против сборной России на ЧМ-2018 по футболу. Таким образом монарх решил поддержать подопечных Фернандо Йерро, сообщается на официальном сайте королевской испанской футбольной федерации.

«Он отправится на поле битвы в «Лужниках», где будет болеть за футбольную команду Испании в 1/8 финала чемпионата мира», - говорится в сообщении.

Отмечается, что Филип VI прилетит в Москву 1 июля. В поездке его будет сопровождать президент спортивной организации Луис Рубиалес.

Напомним, в плей-офф мундиаля испанцы вышли после игры с Марокко. Подопечные Фернандо Йерро не смогли обыграть соперника, однако сумели сохранить лидерство в группе В.