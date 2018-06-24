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ФИФА завела дело против двух футболистов из сборной Швейцарии

12:00, 24 июня, 2018
Анна Торхова
12:00, 24 июня, 2018
Анна Торхова
1054
0
#футбол\n#Косово\n#Сербия\n#чемпионат мира по футболу 2018\n#Швейцария
Фото: vk.com/xherdanshaqirifan
1054
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Гранит Джака и Шердан Шакири складывали из рук фигуру, напоминающую орла, изображенного на флаге Албании.

Швейцария. Международная федерация футбола открыла дисциплинарное дело в отношении двух игроков из сборной Швейцарии. Об этом пишет Газета.ru.

Поводом стало поведение игроков после забитых мечей в ворота Сербии. Гранит Джака и Шердан Шакири, родившиеся в семьях косовских албанцев, складывали из рук фигуру, напоминающую орла, который изображен на флаге Албании. Отметим, у Сербии и Албании напряженные политические отношения.

Также сообщается, что Шакири вышел на игру в бутсах, на одной из которых был изображен флаг Косово, а на другой — флаг Швейцарии.

Напомним, встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу сборной Швейцарии.

12:00, 24 июня, 2018
Анна Торхова
1054
0
#футбол\n#Косово\n#Сербия\n#чемпионат мира по футболу 2018\n#Швейцария

 

 

 


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