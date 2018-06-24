ФИФА завела дело против двух футболистов из сборной Швейцарии

Гранит Джака и Шердан Шакири складывали из рук фигуру, напоминающую орла, изображенного на флаге Албании.

Швейцария. Международная федерация футбола открыла дисциплинарное дело в отношении двух игроков из сборной Швейцарии. Об этом пишет Газета.ru.

Поводом стало поведение игроков после забитых мечей в ворота Сербии. Гранит Джака и Шердан Шакири, родившиеся в семьях косовских албанцев, складывали из рук фигуру, напоминающую орла, который изображен на флаге Албании. Отметим, у Сербии и Албании напряженные политические отношения.

Также сообщается, что Шакири вышел на игру в бутсах, на одной из которых был изображен флаг Косово, а на другой — флаг Швейцарии.

Напомним, встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу сборной Швейцарии.