Германия одержала победу над Швецией в матче ЧМ-2018 по футболу

Встреча закончилась со счетом 2:1.

Сочи. Германия вырвала победу у Швеции в матче Чемпионата мира по футболу-2018. Игра закончилась со счетом 2:1.

На 32-й минуте нападающий сборной Швеции Ула Тойвонен забил гол в ворота действующих чемпионов мира. Ответный гол на 48-й минуте забил Марко Ройс.

Победу Германии принес Тони Кроос, забив на 5-й добавленной минуте мяч в ворота Швеции.

По результатам прошедших игр в группе F лидирует сборная Мексики, в активе которой 6 очков. У Германии и Швеции по 3 очка, у Южной Кореи - 0.