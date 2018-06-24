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Германия одержала победу над Швецией в матче ЧМ-2018 по футболу

10:00, 24 июня, 2018
Анна Торхова
10:00, 24 июня, 2018
Анна Торхова
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#футбол\n#Германия\n#Сочи\n#Швеция\n#чемпионат мира по футболу 2018
Фото: vk.com/fifaworldcup
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Встреча закончилась со счетом 2:1.

Сочи. Германия вырвала победу у Швеции в матче Чемпионата мира по футболу-2018. Игра закончилась со счетом 2:1.

На 32-й минуте нападающий сборной Швеции Ула Тойвонен забил гол в ворота действующих чемпионов мира. Ответный гол на 48-й минуте забил Марко Ройс.

Победу Германии принес Тони Кроос, забив на 5-й добавленной минуте мяч в ворота Швеции.

По результатам прошедших игр в группе F лидирует сборная Мексики, в активе которой 6 очков. У Германии и Швеции по 3 очка, у Южной Кореи - 0.

10:00, 24 июня, 2018
Анна Торхова
180
0
#футбол\n#Германия\n#Сочи\n#Швеция\n#чемпионат мира по футболу 2018

 

 

 


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