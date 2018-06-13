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Титул «Мисс Мундиаль-2018» получила юная красавица из Бельгии

13:03, 13 июня, 2018
Евгений Кандаков
13:03, 13 июня, 2018
Евгений Кандаков
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#спорт\n#футбол\n#конкурс красоты\n#девушки\n#Бельгия\n#чемпионат мира по футболу
Фото: instagram.com/mrs.crollette
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18-летнюю королеву болельщиц зовут Зоэ Брунет.  

Берлин. Германия. 18-летняя бельгийка Зоэ Брунет стала «Мисс Мундиаль-2018». Конкурс красоты среди представительниц стран-участниц чемпионата мира по футболу-2018 провели в Германии, пишут «Известия».   

Смотр красоты проводится с 2006 года среди девушек из 32 стран, принимающих участие в ЧМ. В этом году второе место заняла немка, а третье - датчанка. Победительница между тем заявила, что гордится завоеванным титулом и надеется, что бельгийская сборная теперь выиграет Кубок мира. В придачу к короне Зоэ Брунет получила приз в 3,5 тысячи евро. 

Конкурсная программа состояла из 3 дефиле - в футболках команд своих стран, бикини и вечерних платьях. Кроме того, красавицам задавали вопросы, связанные с футболом. 

Напомним, Чемпионат мира по футболу-2018 стартует в четверг, 14 июня в России. Матчи пройдут в 11 городах.

13:03, 13 июня, 2018
Евгений Кандаков
374
0
#спорт\n#футбол\n#конкурс красоты\n#девушки\n#Бельгия\n#чемпионат мира по футболу

 

 

 


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