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Самому богатому британцу не удалось выкупить «Челси» у Романа Абрамовича

15:41, 09 июня, 2018
Евгений Кандаков
15:41, 09 июня, 2018
Евгений Кандаков
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#спорт\n#Роман Абрамович\n#футбол\n#продажи\n#Челси\n#деньги
Фото: pixabay.com
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Джим Ратклиф получил отказ  

Лондон. Великобритания. Роман Абрамович отказался продать футбольный клуб «Челси» самому богатому человеку Великобритании Джиму Ратклиффу. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на спортивную прессу. 

Ранее вокруг «Челси» ходили слухи, что якобы Роман Абрамович готов отказаться от престижного актива. Вероятно, узнав об этом, с просьбой продать клуб к нему обратился сам Джим Ратклифф, чье состояние оценивается в 21 с половиной млрд фунтов стерлингов. С таким капиталом он считается самым богатым жителем Соединенного Королевства. 

Однако толстосум получил отказ. Абрамович, состояние которого оценивается в 9.3 млрд фунтов, заявил, что не планирует продавать клуб, которым он владеет на протяжении 15 лет.

15:41, 09 июня, 2018
Евгений Кандаков
316
0
#спорт\n#Роман Абрамович\n#футбол\n#продажи\n#Челси\n#деньги

 

 

 


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