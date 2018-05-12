СМИ: автора фильмов о допинге в российском спорте не пустили на ЧМ-2018

Немецкий журналист Хайо Зеппельт стал одним из инициаторов скандала, из-за которого наши олимпийцы подверглись санкциям со стороны МОК.

Берлин. Германия. Въезд в Россию на время проведения Чемпионата мира по футболу запретили немецкому журналисту Хайо Зеппельту. Как пишут «Известия», об этом сообщил телеканал ARD, сотрудником которого он является.

В МИДе Германии проверяют данную информацию, и в случае ее подтверждения обещают обратиться за разъяснениями к российской стороне.

Хайо Зеппельт является автором двух фильмов о допинге в российском спорте, показанных по телеканалу ARD. После их показа WADA и МОК устроили обструкцию в отношении российских олимпийцев, не допустив многих из них на Олимпиады и Параолимпиады в Рио-де-Жанейро и Пхёнчхане.

При этом впоследствии Зеппельт сам признал, что не проверял слова спортсменки Юлии Степановой и бывшего главы РУСАДА Григория Родченкова, на которых были построены все обвинения.

Добавим, 11 мая Следственный комитет России направил в WADA результаты собственного расследования работы антидопинговых лабораторий во время проведения Олимпийских игр в Сочи в 2014 году, опровергающие заявления Родченкова о якобы имевших место подмене и вскрытии проб биоматериала российских спортсменов в ночное время.

Ранее бывший глава РУСАДА Григорий Родченков не смог доказать в Спортивном арбитражном суде, что российские спортсмены пили допинг-коктейль «Дюшес».