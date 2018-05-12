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СМИ: автора фильмов о допинге в российском спорте не пустили на ЧМ-2018

11:04, 12 мая, 2018
Евгений Кандаков
11:04, 12 мая, 2018
Евгений Кандаков
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#спорт\n#скандалы\n#Германия\n#журналисты\n#чемпионат мира по футболу 2018\n#допинг
Фото: vk.com/fifaworldcup
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Немецкий журналист Хайо Зеппельт стал одним из инициаторов скандала, из-за которого наши олимпийцы подверглись санкциям со стороны МОК.  

Берлин. Германия. Въезд в Россию на время проведения Чемпионата мира по футболу запретили немецкому журналисту Хайо Зеппельту. Как пишут «Известия», об этом сообщил телеканал ARD, сотрудником которого он является. 

В МИДе Германии проверяют данную информацию, и в случае ее подтверждения обещают обратиться за разъяснениями к российской стороне. 

Хайо Зеппельт является автором двух фильмов о допинге в российском спорте, показанных по телеканалу ARD. После их показа WADA и МОК устроили обструкцию в отношении российских олимпийцев, не допустив многих из них на Олимпиады и Параолимпиады в Рио-де-Жанейро и Пхёнчхане.   

При этом впоследствии Зеппельт сам признал, что не проверял слова спортсменки Юлии Степановой и бывшего главы РУСАДА Григория Родченкова, на которых были построены все обвинения. 

Добавим, 11 мая Следственный комитет России направил в WADA результаты собственного расследования работы антидопинговых лабораторий во время проведения Олимпийских игр в Сочи в 2014 году, опровергающие заявления Родченкова о якобы имевших место подмене и вскрытии проб биоматериала российских спортсменов в ночное время.   

Ранее бывший глава РУСАДА Григорий Родченков не смог доказать в Спортивном арбитражном суде, что российские спортсмены пили допинг-коктейль «Дюшес».

11:04, 12 мая, 2018
Евгений Кандаков
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#спорт\n#скандалы\n#Германия\n#журналисты\n#чемпионат мира по футболу 2018\n#допинг

 

 

 


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