Брайан Орсер: российская фигуристка Евгения Медведева начнет тренироваться в Торонто в конце июня

По словам канадского специалиста, двукратная чемпионка мира стремится к победе на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Торонто. Канада. Брайан Орсер рассказал, когда российская фигуристка Евгения Медведева начнет тренироваться под его руководством. Как пишет Icenetwork, двукратная чемпионка мира приступит к занятиям в Торонто в конце июня.

В Канаду Медведева прилетит вместе со своей мамой. Там вместе с Брайаном Орсером и хореографом Дэвидом Уилсоном серебряный призер Игр в Пхенчхане подготовит новую программу. Ее, возможно, она покажет уже осенью 2018 года.

По словам зарубежного специалиста, российская фигуристка стремится к победе на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Она по-прежнему увлечена фигурным катанием, и ее цель – выиграть следующую Олимпиаду. Это не значит, что нужно выигрывать каждый чемпионат мира по дороге в Пекин. Однако я думаю, что это важное послание для всех: это ее цель, и мы будем стремиться к ней», - отметил канадский тренер.

Напомним, Евгения Медведа подтвердила свой уход от Этери Тутберидзе накануне вечером. В заявлении, опубликованном Федерацией фигурного катания России, фигуристка поблагодарила тренера за совместную плодотворную работу.

Таким образом, теперь новым наставником двукратной чемпионки мира стал канадский специалист Брайан Орсер, под чьим руководством тренируются двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю и бронзовый призер Олимпиады-2018 Хавьер Фернандес.