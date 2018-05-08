play
pause
  • $ 62.71 ↓
  • € 74.81 ↓

Брайан Орсер: российская фигуристка Евгения Медведева начнет тренироваться в Торонто в конце июня

10:52, 08 мая, 2018
Александра Бобрович
10:52, 08 мая, 2018
Александра Бобрович
351
0
#спорт\n#тренер\n#Канада\n#фигурное катание\n#Евгения Медведева
Фото: vk.com
351
0

По словам канадского специалиста, двукратная чемпионка мира стремится к победе на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Торонто. Канада. Брайан Орсер рассказал, когда российская фигуристка Евгения Медведева начнет тренироваться под его руководством. Как пишет Icenetwork, двукратная чемпионка мира приступит к занятиям в Торонто в конце июня.  

В Канаду Медведева прилетит вместе со своей мамой. Там вместе с Брайаном Орсером и хореографом Дэвидом Уилсоном серебряный призер Игр в Пхенчхане подготовит новую программу.  Ее, возможно, она покажет уже осенью 2018 года.  

По словам зарубежного специалиста, российская фигуристка стремится к победе на Олимпиаде-2022 в Пекине.  

«Она по-прежнему увлечена фигурным катанием, и ее цель – выиграть следующую Олимпиаду. Это не значит, что нужно выигрывать каждый чемпионат мира по дороге в Пекин.  Однако я думаю, что это важное послание для всех: это ее цель, и мы будем стремиться к ней», - отметил канадский тренер.  

Напомним, Евгения Медведа подтвердила свой уход от Этери Тутберидзе накануне вечером. В заявлении, опубликованном Федерацией фигурного катания России, фигуристка поблагодарила тренера за совместную плодотворную работу.  

Таким образом, теперь новым наставником двукратной чемпионки мира стал канадский специалист Брайан Орсер, под чьим руководством тренируются двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю и бронзовый призер Олимпиады-2018 Хавьер Фернандес.  

10:52, 08 мая, 2018
Александра Бобрович
351
0
#спорт\n#тренер\n#Канада\n#фигурное катание\n#Евгения Медведева

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

В Удмуртии предложили заменить ямочный ремонт «картами»

17:57, 02 мая, 2018
15763

В одном из жилых домов в Удмуртии обрушилась лоджия

7778
11:08, 07 мая, 2018

Непростое решение: глава Ижевска Юрий Тюрин прокомментировал свою отставку

7599
09:35, 03 мая, 2018

Глава Ижевска Юрий Тюрин ушел в отставку

6998
08:55, 03 мая, 2018

Ижевск «юрского периода»: чем запомнился экс-глава столицы Удмуртии Юрий Тюрин

6297
15:50, 03 мая, 2018

СМИ: Этери Тутберидзе прокомментировала уход российской фигуристки Евгении Медведевой

09:17, 07 мая, 2018
7239

Российская фигуристка Евгения Медведева может сменить спортивное гражданство

2897
20:00, 05 мая, 2018

В честь инаугурации Владимира Путина в России выпустили «царь-телефоны» стоимостью в 1,9 млн рублей

2878
14:45, 05 мая, 2018

Бьорндален может возглавить сборную России по биатлону

2863
20:10, 01 мая, 2018

Две двухлетние девочки выпали из окна девятого этажа в Кирове

2423
13:55, 02 мая, 2018

Специалисты NASA прочитали невидимые буквы на свитках Мертвого моря

19:04, 04 мая, 2018
2626

В Китае работодатели будут контролировать эмоции своих сотрудников

2137
18:20, 01 мая, 2018

В Сан-Паулу рухнула горящая многоэтажка

2047
16:00, 01 мая, 2018

В США пеликаны едва не сорвали студентам выпускной

2026
12:45, 01 мая, 2018

Папа Римский Франциск продаст свой суперкар Lamborghini

2018
14:56, 04 мая, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: обрушение лоджии в Кизнере и глазовский «Прогресс» без плей-офф

07 мая, 2018

Репетиция парада Победы в Ижевске

07 мая, 2018

Удмуртия в минуту: вопрос об отставке Юрия Тюрина и гидравлические испытания

04 мая, 2018