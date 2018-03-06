Президент России и руководитель FIFA снялись в ролике, посвященном ЧМ-2018

До старта мирового первенства осталось 100 дней.

Цюрих. Швейцария. До старта Чемпионата мира по футболу в России осталось 100 дней. К этой дате FIFA опубликовала на своем официальном сайте видеоролик, рекламирующий турнир. В нем снялись десятки лучших футболистов мира, в том числе англичанин Уэйн Руни, бразилец Криштиану Роналду, аргентинец Диего Марадона и другие знаменитости.

Кроме спортсменов, участие в съемках приняли глава FIFA Джанни Инфантино и Президент России Владимир Путин. На кадрах, снятых в кабинете главы государства, российский лидер обменивается пасами с руководителем футбольной ассоциации.

Напомним, Чемпионат мира по футболу-2018 стартует 14 июня 2017 года встречей сборных России и Саудовской Аравии. Матчи пройдут в 11 городах нашей страны. Финальная игра состоится в Москве 15 июля.

Кстати, во вторник, 6 марта, стало известно, что оргкомитет ЧМ-2018 намерен протестировать каждый стадион, на котором пройдут игры. Планируется провести на них по 3 проверочных матча.