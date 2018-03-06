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Президент России и руководитель FIFA снялись в ролике, посвященном ЧМ-2018

16:36, 06 марта, 2018
Евгений Кандаков
16:36, 06 марта, 2018
Евгений Кандаков
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#спорт\n#Владимир Путин\n#футбол\n#чемпионат мира по футболу 2018\n#Криштиану Роналду
Фото: кадр с youtube.com
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До старта мирового первенства осталось 100 дней.  

Цюрих. Швейцария. До старта Чемпионата мира по футболу в России осталось 100 дней.  К этой дате FIFA опубликовала на своем официальном сайте видеоролик, рекламирующий турнир. В нем снялись десятки лучших футболистов мира, в том числе англичанин Уэйн Руни, бразилец Криштиану Роналду, аргентинец Диего Марадона и другие знаменитости. 

Кроме спортсменов, участие в съемках приняли глава FIFA Джанни Инфантино и Президент России Владимир Путин. На кадрах, снятых в кабинете главы государства, российский лидер обменивается пасами с руководителем футбольной ассоциации. 

Напомним, Чемпионат мира по футболу-2018 стартует 14 июня 2017 года встречей сборных России и Саудовской Аравии. Матчи пройдут в 11 городах нашей страны. Финальная игра состоится в Москве 15 июля.   

Кстати, во вторник, 6 марта, стало известно, что оргкомитет ЧМ-2018 намерен протестировать каждый стадион, на котором пройдут игры. Планируется провести на них по 3 проверочных матча.

100 дней до старта
16:36, 06 марта, 2018
Евгений Кандаков
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0
#спорт\n#Владимир Путин\n#футбол\n#чемпионат мира по футболу 2018\n#Криштиану Роналду

 

 

 

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