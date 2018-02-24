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МОК озвучит решение о восстановлении Олимпийского комитета России 25 февраля

18:00, 24 февраля, 2018
Дмитрий Стрелков
18:00, 24 февраля, 2018
Дмитрий Стрелков
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#спорт\n#Олимпиада\n#Олимпийские игры\n#Южная Корея\n#МОК
Фото: Flickr.com (Scazon)
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Членство ОКР было приостановлено 5 декабря 2017 года.

Пхёнчхан. Республика Корея. Международный олимпийский комитет (МОК) озвучит решение о восстановлении Олимпийского комитета России (ОКР) в воскресенье, 25 февраля. Сообщение об этом директора по коммуникациям МОК Марка Адамса приводит ТАСС.

«Исполком МОК сегодня заслушал доклад специальной комиссии. Члены исполкома обсудили доклад, который был представлен главой комиссии Николь Хевертц. МОК продолжит свою работу завтра, исполком соберется утром», - сказал Марк Адамс.

Напомним, что 5 декабря 2017 года МОК приостановил членство ОКР в организации. Для частичного или полного восстановления российской организации был опубликован ряд критериев. В связи с решением МОК сборная России не была допущена до участия в Олимпийских играх в Пхёнчхане. В результате чего российские спортсмены выступают под олимпийским флагом и в статусе «Олимпийские атлеты из России» (ОАР).

18:00, 24 февраля, 2018
Дмитрий Стрелков
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#спорт\n#Олимпиада\n#Олимпийские игры\n#Южная Корея\n#МОК

 

 

 

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