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Тренер сборной Чехии по хоккею заявил о судейской ошибке в игре с Россией

10:00, 24 февраля, 2018
Дмитрий Стрелков
10:00, 24 февраля, 2018
Дмитрий Стрелков
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#спорт\n#Олимпиада\n#хоккей\n#тренер
Фото: Flickr.com (Aleksandr Osipov)
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Йозеф Яндач: Илья Ковальчук должен был быть удалён до конца игры.

Пхёнчхан. Республика Корея. По мнению главного тренера сборной Чехии Йозефа Яндача, судьи полуфинального матча олимпийского хоккейного турнира с Россией допустили ошибку, удалив Илью Ковальчука лишь на две минуты за удар в колено Яну Коваржу. Об этом сообщает агентство РБК.

Чешский тренер считает, что российский нападающий должен был получить матч-штраф: «Мы играли отчаянно, но при этом ответственно и дисциплинированно, просто не забили голов. Есть правила, которые судьи должны уважать. По нашему мнению, был фол, за который нужно удалять до конца матча. Но Ковальчуку, к сожалению, выписали только двухминутное удаление».

Напомним, что россияне обыграли чехов со счетом 3:0 и впервые за 20 лет вышли в финал зимней Олимпиады. 

10:00, 24 февраля, 2018
Дмитрий Стрелков
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#спорт\n#Олимпиада\n#хоккей\n#тренер

 

 

 

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