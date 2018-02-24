Тренер сборной Чехии по хоккею заявил о судейской ошибке в игре с Россией

Йозеф Яндач: Илья Ковальчук должен был быть удалён до конца игры.

Пхёнчхан. Республика Корея. По мнению главного тренера сборной Чехии Йозефа Яндача, судьи полуфинального матча олимпийского хоккейного турнира с Россией допустили ошибку, удалив Илью Ковальчука лишь на две минуты за удар в колено Яну Коваржу. Об этом сообщает агентство РБК.

Чешский тренер считает, что российский нападающий должен был получить матч-штраф: «Мы играли отчаянно, но при этом ответственно и дисциплинированно, просто не забили голов. Есть правила, которые судьи должны уважать. По нашему мнению, был фол, за который нужно удалять до конца матча. Но Ковальчуку, к сожалению, выписали только двухминутное удаление».

Напомним, что россияне обыграли чехов со счетом 3:0 и впервые за 20 лет вышли в финал зимней Олимпиады.