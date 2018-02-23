  • $ 56.76 ↑
  • € 69.63 ↓

Хоккеисты сборной России сразятся с Германией за «золото» Олимпийских игр

20:00, 23 февраля, 2018
Анна Торхова
20:00, 23 февраля, 2018
Анна Торхова
559
0
#Олимпиада\n#хоккей\n#Германия\n#Россия\n#Южная Корея
Фото: vk.com/hockey_video_archive
559
0

В полуфинале российские спортсмены обыграли сборную Чехии со счетом 3:0.

Пхенчхан. Южная Корея. В борьбе за золотую медаль Олимпийских игр соперником сборной России по хоккею станет команда из Германии. Финал пройдет в воскресенье, 25 февраля в 08:10 по ижевскому времени, пишет Интерфакс.

В 1/2 российские спортсмены обыграли сборную Чехии со счетом 3:0, впервые за последние 20 лет попав в финал Олимпиады.

В полуфинале Игр немецкая команда с результатом 4:3 одержала победу над сборной Канады.

Матч за третье место между Чехией и Канадой пройдет в субботу в 16:10 по ижевскому времени.

20:00, 23 февраля, 2018
Анна Торхова
559
0
#Олимпиада\n#хоккей\n#Германия\n#Россия\n#Южная Корея

 

 

 

Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Две девочки погибли в Ижевске после падения с высоты

18:48, 19 февраля, 2018
27698

Строительная балка упала на детскую коляску в Ижевске

16303
17:16, 21 февраля, 2018

В Удмуртии сотрудники ФСБ задержали группу «обнальщиков»

15172
09:30, 22 февраля, 2018

Экс-руководителя «Спецгазавтотранса» Владимира Тумаева задержали по подозрению в организации заказного убийства

13873
18:15, 19 февраля, 2018

Водитель разогнал собак, напавших на девочку в Ижевске

9687
11:20, 17 февраля, 2018

Российская фехтовальщица ушла из жизни в возрасте 22 лет

18:40, 17 февраля, 2018
22981

Жителю Уфы удалось выиграть в лотерею 26 млн рублей

3171
13:17, 17 февраля, 2018

Ставший звездой Интернета песец вернулся за мойвой и привел с собой лису

3131
15:05, 17 февраля, 2018

Жительница Челябинска, которую перепутали в роддоме с другим ребенком, потребовала с медиков 10 млн рублей

3101
19:12, 20 февраля, 2018

Руководители аптечных сетей России признались в неготовности конкурировать с продовольственными магазинами

2503
15:49, 19 февраля, 2018

Российские хоккеисты «всухую» разгромили команду США в Пхёнчхане

19:10, 17 февраля, 2018
5336

Одолев норвежцев, российские хоккеисты вышли в полуфинал Олимпиады-2018

2793
14:38, 21 февраля, 2018

Российские лыжницы финишировали третьими в эстафете на ОИ-2018

2727
16:01, 17 февраля, 2018

Минюст США предъявил обвинения во вмешательстве в американские выборы 13 россиянам

2623
12:39, 17 февраля, 2018

Землетрясение оставило без электричества миллион семей в Мексике

2539
10:38, 17 февраля, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: главные новости недели

22 февраля, 2018

Антитеррористические учения

22 февраля, 2018

Удмуртия в минуту: расширение улицы Азина в Ижевске и новый рекорд Алины Загитовой

21 февраля, 2018