Хоккеисты сборной России сразятся с Германией за «золото» Олимпийских игр

В полуфинале российские спортсмены обыграли сборную Чехии со счетом 3:0.

Пхенчхан. Южная Корея. В борьбе за золотую медаль Олимпийских игр соперником сборной России по хоккею станет команда из Германии. Финал пройдет в воскресенье, 25 февраля в 08:10 по ижевскому времени, пишет Интерфакс.

В 1/2 российские спортсмены обыграли сборную Чехии со счетом 3:0, впервые за последние 20 лет попав в финал Олимпиады.

В полуфинале Игр немецкая команда с результатом 4:3 одержала победу над сборной Канады.

Матч за третье место между Чехией и Канадой пройдет в субботу в 16:10 по ижевскому времени.