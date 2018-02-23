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Допинг-проба российской бобслеистки Надежды Сергеевой на Олимпиаде-2018 оказалась положительной

16:00, 23 февраля, 2018
Анна Торхова
16:00, 23 февраля, 2018
Анна Торхова
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#спорт\n#Олимпиада\n#Южная Корея\n#допинг
Фото: ruspekh.ru
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В организме спортсменки нашли запрещенный препарат - триметазидин.

Пхенчхан. Южная Корея. Допинг-проба бобслеистки из России Надежды Сергеевой на Олимпиаде в Пхенчхане дала положительный результат. В организме спортсменки нашли следы триметазидина, который включен в список запрещенных препаратов, сообщает Лента ру.

Лекарство помогает поддерживать энергетический метаболизм сердца.

В официальном заявлении федерации бобслея отмечается, что еще 13 февраля в допинг-пробе Сергеевой следов запрещенных препаратов обнаружено не было. А медики триметазидин спортсменке не выписывали.

Напомним, ранее из-за допинга бронзовых медалей лишились керлингисты Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова.

16:00, 23 февраля, 2018
Анна Торхова
257
0
#спорт\n#Олимпиада\n#Южная Корея\n#допинг

 

 

 

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