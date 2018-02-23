Допинг-проба российской бобслеистки Надежды Сергеевой на Олимпиаде-2018 оказалась положительной

В организме спортсменки нашли запрещенный препарат - триметазидин.

Пхенчхан. Южная Корея. Допинг-проба бобслеистки из России Надежды Сергеевой на Олимпиаде в Пхенчхане дала положительный результат. В организме спортсменки нашли следы триметазидина, который включен в список запрещенных препаратов, сообщает Лента ру.

Лекарство помогает поддерживать энергетический метаболизм сердца.

В официальном заявлении федерации бобслея отмечается, что еще 13 февраля в допинг-пробе Сергеевой следов запрещенных препаратов обнаружено не было. А медики триметазидин спортсменке не выписывали.

Напомним, ранее из-за допинга бронзовых медалей лишились керлингисты Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова.