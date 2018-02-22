CAS лишил российского керлингиста Александра Крушельницкого бронзовой медали Игр в Пхенчхане

Согласно решению суда, его результаты полностью аннулированы.

Пхенчхан. Южная Корея. Спортивный арбитражный суд (CAS) лишил российского керлингиста Александра Крушельницкого бронзовой медали Игр в Пхехчане. Ранее он завоевал ее в дабл-миксте в паре с супругой Анастасией Брызгаловой.

В связи допинговым скандалом против него было заведено дело. Как пишет Интерфакс, рассмотрев все материалы, CAS решил лишить его медали и не засчитать спортивные достижения.

«Индивидуальные результаты атлета аннулированы. Он лишен медали, диплома, призов» - приводит агентство сообщение спортивного арбитража.

Помимо Крушельницкого награды Олимпиады также лишается и его партнерша Анастасия Брызгалова. Она будет вынуждена вернуть медаль.

Таким образом российская сборная в неофициальном зачете Игр сохранит 12 медалей: четыре серебряных и восемь бронзовых. Несмотря на этот прецедент, олимпийские атлеты из России оставят за собой 20-е место.

Напомним, слушания по делу Александра Крушельницкого, в чьих допинг-пробах обнаружили мельдоний, должны были состояться в четверг, 22 февраля. Однако CAS отменил его, приняв решение по письменным показаниям участников судебного процесса.