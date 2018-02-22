CAS отменил слушание по делу российского керлингиста Александра Крушельницкого

Спортсмен и его супруга Анастасия Брызгалова вернут бронзовые медали Игр в Пхенчхане.

Пхенчхан. Южная Корея. Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил слушания по делу российского керлингиста Александра Крушельницкого. Как пишет РТ, оно должно было состояться в четверг, 22 февраля.

Допинговый скандал, возникший вокруг российского атлета, пока не дойдет до судебного разбирательства, так как Международный олимпийский комитет, Всемирная федерация керлинга и сам Крушельницкий по обоюдному согласию решили отменить слушание.

В связи с этим CAS вынесет свое решение на основании письменных показаний сторон. О нем спортивный арбитраж сообщит в течение дня.

Кроме того, спортсмен и его супруга Анастасия Брызгалова вернут бронзовые медали Игр в Пхенчхане, завоеванные в дабл-миксте. По словам пресс-секретаря Федерации кёрлинга России Валентины Париновой, таким образом они признают, что в его допинг-пробе был обнаружен мельдоний.

Напомним, о положительном результате пробы «Б» на запрещенные вещества Александра Крушельницкого стало известно 20 февраля.