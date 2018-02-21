Большунов и Спицов взяли «серебро» Олимпиады в командном лыжном спринте

Оно стало четвертым для россиян, выступающих в Пхёнчхане.

Пхёнчхан. Южная Корея. Копилка наград российской сборной на Олимпиаде в Пхёнчхане пополнилась четвертым по счету «серебром». Его завоевали в среду, 21 февраля, в командном спринте лыжники Александр Большунов и Денис Спицов, пишут «Известия».

Наши спортсмены пробежали в финале дистанцию за 15 минут 57,97 секунды, уступив 1,71 секунды норвежцам. Бронзовая медаль досталась французам.

Напомним, 18 февраля Александр Большунов и Денис Спицов завоевали еще одно «серебро» - в лыжной эстафете. Вместе с ними дистанцию бежали также Андрей Ларьков и Алексей Червоткин.

А 13 февраля Александр Большунов принес российской сборной «бронзу» в классическом лыжном спринте.

Всего у россиян, выступающих на XXIII Зимних Олимпийских играх в Южной Корее в активе сейчас 13 наград – 4 серебряных и 9 бронзовых медалей.