  • $ 56.52 ↑
  • € 69.89 ↓

Большунов и Спицов взяли «серебро» Олимпиады в командном лыжном спринте

16:27, 21 февраля, 2018
Евгений Кандаков
16:27, 21 февраля, 2018
Евгений Кандаков
137
0
#спорт\n#Олимпиада\n#Россия\n#лыжи\n#медали\n#медальный зачет\n#Южная Корея
Фото: vk.com/alexanderbolshunovfan
137
0

Оно стало четвертым для россиян, выступающих в Пхёнчхане.  

Пхёнчхан. Южная Корея. Копилка наград российской сборной на Олимпиаде в Пхёнчхане пополнилась четвертым по счету «серебром». Его завоевали в среду, 21 февраля, в командном спринте лыжники Александр Большунов и Денис Спицов, пишут «Известия»

Наши спортсмены пробежали в финале дистанцию за 15 минут 57,97 секунды, уступив 1,71 секунды норвежцам. Бронзовая медаль досталась французам. 

Напомним, 18 февраля Александр Большунов и Денис Спицов завоевали еще одно «серебро» - в лыжной эстафете. Вместе с ними дистанцию бежали также Андрей Ларьков и Алексей Червоткин. 

А 13 февраля Александр Большунов принес российской сборной «бронзу» в классическом лыжном спринте.   

Всего у россиян, выступающих на XXIII Зимних Олимпийских играх в Южной Корее в активе сейчас 13 наград – 4 серебряных и 9 бронзовых медалей.

16:27, 21 февраля, 2018
Евгений Кандаков
137
0
#спорт\n#Олимпиада\n#Россия\n#лыжи\n#медали\n#медальный зачет\n#Южная Корея

 

 

 

Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Две девочки погибли в Ижевске после падения с высоты

18:48, 19 февраля, 2018
25156

Глава Удмуртии назвал две проблемы республики

13868
13:18, 15 февраля, 2018

Полицейские Ижевска нашли пропавшую несколько дней назад школьницу

13203
10:25, 14 февраля, 2018

Экс-руководителя «Спецгазавтотранса» Владимира Тумаева задержали по подозрению в организации заказного убийства

12702
18:15, 19 февраля, 2018

Водитель разогнал собак, напавших на девочку в Ижевске

9137
11:20, 17 февраля, 2018

Российская фехтовальщица ушла из жизни в возрасте 22 лет

18:40, 17 февраля, 2018
17097

Пройти техосмотр в России стало сложнее

3179
19:44, 15 февраля, 2018

Жителю Уфы удалось выиграть в лотерею 26 млн рублей

3051
13:17, 17 февраля, 2018

Ставший звездой Интернета песец вернулся за мойвой и привел с собой лису

3018
15:05, 17 февраля, 2018

СМИ: футболиста Федора Смолова обманули на 190 млн рублей

2745
14:57, 15 февраля, 2018

Российские хоккеисты «всухую» разгромили команду США в Пхёнчхане

19:10, 17 февраля, 2018
5189

СМИ: норвежский террорист Андерс Брейвик внезапно раскаялся в убийстве 77 человек

3054
12:52, 16 февраля, 2018

Российские лыжницы финишировали третьими в эстафете на ОИ-2018

2623
16:01, 17 февраля, 2018

Минюст США предъявил обвинения во вмешательстве в американские выборы 13 россиянам

2520
12:39, 17 февраля, 2018

Землетрясение оставило без электричества миллион семей в Мексике

2455
10:38, 17 февраля, 2018

Мультимедиа

LIVE: Юрий Тюрин о развитии Ижевска

Удмуртия в минуту: задержание Владимира Тумаева и назначение главы Игринского района

20 февраля, 2018

Удмуртия в минуту: зарплаты чиновников и допинг-пробы Алины Загитовой

19 февраля, 2018