Одолев норвежцев, российские хоккеисты вышли в полуфинал Олимпиады-2018

23 февраля «Красной машине» предстоит встреча со сборной Чехии.

Пхёнчхан. Южная Корея. Со счетом 6:1 российская мужская сборная по хоккею одержала верх над командой Норвегии. Матч прошел в среду, 21 февраля, в рамках олимпийского турнира в южнокорейском Пхёнчхане, сообщают «Известия».

Первую шайбу в ворота соперников закатил на 9-й минуте Михаил Григоренко. Следующий меткий бросок совершил через 5 минут Никита Гусев. Вячеслав Войнов стал автором третьего гола.

Лишь на 28-й минуте норвежцам в лице Александра Бонсаксена удалось нанести ответный удар, который стал единственным за всю игру.

Еще три шайбы от Сергея Калинина, Никиты Нестерова и Ивана Телегина в третьем периоде не оставили скандинавам надежды на победу.

По результатам матча Россия вышла в полуфинал. 23 февраля нашим хоккеистам предстоит встреча со сборной Чехии, которая ранее обыграла команду США со счетом 3:2.

Кстати, в субботу, 17 февраля, «Красная машина», как называют по старой памяти нашу хоккейную сборную, тоже раздавила американцев, причем «всухую», 4:0.

Добавим, российским хоккеистам удалось выйти в полуфинал зимних олимпийских игр впервые за 12 лет.