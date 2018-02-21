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Одолев норвежцев, российские хоккеисты вышли в полуфинал Олимпиады-2018

14:38, 21 февраля, 2018
Евгений Кандаков
14:38, 21 февраля, 2018
Евгений Кандаков
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#спорт\n#Олимпиада\n#хоккей\n#Россия\n#победы\n#Норвегия\n#матч
Фото: vk.com/olympicsrus
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23 февраля «Красной машине» предстоит встреча со сборной Чехии.  

Пхёнчхан. Южная Корея. Со счетом 6:1 российская мужская сборная по хоккею одержала верх над командой Норвегии. Матч прошел в среду, 21 февраля, в рамках олимпийского турнира в южнокорейском Пхёнчхане, сообщают «Известия»

Первую шайбу в ворота соперников закатил на 9-й минуте Михаил Григоренко. Следующий меткий бросок совершил через 5 минут Никита Гусев. Вячеслав Войнов стал автором третьего гола. 

Лишь на 28-й минуте норвежцам в лице Александра Бонсаксена удалось нанести ответный удар, который стал единственным за всю игру. 

Еще три шайбы от Сергея Калинина, Никиты Нестерова и Ивана Телегина в третьем периоде не оставили скандинавам надежды на победу. 

По результатам матча Россия вышла в полуфинал. 23 февраля нашим хоккеистам предстоит встреча со сборной Чехии, которая ранее обыграла команду США со счетом 3:2.

Кстати, в субботу, 17 февраля, «Красная машина», как называют по старой памяти нашу хоккейную сборную, тоже раздавила американцев, причем «всухую», 4:0. 

Добавим, российским хоккеистам удалось выйти в полуфинал зимних олимпийских игр впервые за 12 лет.

14:38, 21 февраля, 2018
Евгений Кандаков
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#спорт\n#Олимпиада\n#хоккей\n#Россия\n#победы\n#Норвегия\n#матч

 

 

 

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