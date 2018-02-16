Спортсмен стал третьим в гонке на 15 км свободным стилем.

Пхенчхан. Южная Корея. Российский лыжник Денис Спицов стал бронзовым призером Олимпийских игр в Пхечхане. Как пишет РТ, он стал третьим в гонке на 15 км свободным стилем.

Дистанцию атлет преодолел за 34 минуты 6,9 секунд. Пальму первенства Спицов уступил швейцарскому лыжнику Дарио Колонье, финишировавшему с результатом в 33 минуты 43,9 секунды.

Таким образом, бронзовый призер Игр отстал от олимпийского чемпиона всего на 23 секунды.

При этом в борьбе за «серебро» Пхенчхана победу одержал норвежец Симен Крюгер. 15 км он проехал за 34 минуты 02,2 секунд.

Напомним, утром вторую серебряную медаль Олимпиады в копилку российской сборной принес скелетонист Никита Трегубов.