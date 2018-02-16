Скелетон принес России второе «серебро» Пхенчхана

Награду завоевал Никита Трегубов.

Пхенчхан. Южная Корея. Восьмой соревновательный день Олимпиады в Пхенчхане принес в копилку российской команды вторую серебряную медаль. Как пишет Life.ru, в скелетоне награду завоевал Никита Трегубов.

В центре санных видов спорта 23-летний российский атлет в финальном заезде финишировал вторым, преодолев дистанцию за 3 минуты 22,18 секунд.

В борьбе за «золото» Игр победил южнокорейский скелетонист Юн Сун Бин с результатом в 3 минуты 20,55 секунд. «Бронза» же досталась британцу Доменику Парсонсу, который по итогам заезда финишировал с показателем в 3 минуты 22,20 секунд.

Таким образом, в неофициальном медальном зачете сборная олимпийских атлетов из России расположилась на 12-м месте. В ее активе 6 медалей: два «серебра» и четыре «бронзы».