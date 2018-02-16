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      Скелетон принес России второе «серебро» Пхенчхана

      09:02, 16 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      09:02, 16 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      321
      0
      #спорт\n#Олимпиада\n#медали\n#медальный зачет\n#Южная Корея\n#спортсмены
      Фото: vk.com
      321
      0

      Награду завоевал Никита Трегубов.

      Пхенчхан. Южная Корея. Восьмой соревновательный день Олимпиады в Пхенчхане принес в копилку российской команды вторую серебряную медаль. Как пишет Life.ru, в скелетоне награду завоевал Никита Трегубов.  

      В центре санных видов спорта 23-летний российский атлет в финальном заезде финишировал вторым, преодолев дистанцию за 3 минуты 22,18 секунд.  

      В борьбе за «золото» Игр победил южнокорейский скелетонист Юн Сун Бин с результатом в 3 минуты 20,55 секунд. «Бронза» же досталась британцу Доменику Парсонсу, который по итогам заезда финишировал с показателем в 3 минуты 22,20 секунд.  

      Таким образом, в неофициальном медальном зачете сборная олимпийских атлетов из России расположилась на 12-м месте. В ее активе 6 медалей: два «серебра» и четыре «бронзы». 

      09:02, 16 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      321
      0
      #спорт\n#Олимпиада\n#медали\n#медальный зачет\n#Южная Корея\n#спортсмены

       

       

       

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