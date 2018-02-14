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      Фигуристы Тарасова и Морозов стали вторыми после короткой программы в Пхенчхане

      12:25, 14 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      12:25, 14 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      271
      0
      #спорт\n#Олимпиада\n#соревнования\n#Южная Корея\n#фигурное катание\n#спортсмены
      Фото: vk.com
      271
      0

      От первого места их отделяет 0,71 балла.

      Пхенчхан. Южная Корея. Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали вторыми после исполнения короткой программы в Пхенчхане. По итогам первого дня проката спортивных пар они набрали 81,68 балл, пишет Росбалт,  

      Первыми стали представители национальной сборной Китая. Откатав свою программу, пара Цуй Вэньцзин и Хань Цун получили от судей 82,39 балла. Таким образом, российских спортсменов от лидеров турнирной таблицы отделяет всего 0,71 балла.  

      Далее идут канадцы Меган Дюамель и Эрик Редфорд. За короткую программу их актив пополнился на 76,82 балла.  

      При этом две другие российские пары оказались в середине турнирной таблицы. Наталья Забияко и Александр Энберт расположились на восьмом месте. Кристина Астахова и Алексей Рогонов стали десятыми. В борьбе за медали от третьего места их отделяют 2,47 и 6,3 балла.  

      Произвольную программу олимпийского турнира спортивных пар атлеты представят 15 февраля. Согласно жеребьевке, передает Матч, Тарасова и Морозов выступят последними, а Забияко и Энберт десятыми. 

      12:25, 14 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      271
      0
      #спорт\n#Олимпиада\n#соревнования\n#Южная Корея\n#фигурное катание\n#спортсмены

       

       

       

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