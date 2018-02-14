Фигуристы Тарасова и Морозов стали вторыми после короткой программы в Пхенчхане

От первого места их отделяет 0,71 балла.

Пхенчхан. Южная Корея. Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали вторыми после исполнения короткой программы в Пхенчхане. По итогам первого дня проката спортивных пар они набрали 81,68 балл, пишет Росбалт,

Первыми стали представители национальной сборной Китая. Откатав свою программу, пара Цуй Вэньцзин и Хань Цун получили от судей 82,39 балла. Таким образом, российских спортсменов от лидеров турнирной таблицы отделяет всего 0,71 балла.

Далее идут канадцы Меган Дюамель и Эрик Редфорд. За короткую программу их актив пополнился на 76,82 балла.

При этом две другие российские пары оказались в середине турнирной таблицы. Наталья Забияко и Александр Энберт расположились на восьмом месте. Кристина Астахова и Алексей Рогонов стали десятыми. В борьбе за медали от третьего места их отделяют 2,47 и 6,3 балла.

Произвольную программу олимпийского турнира спортивных пар атлеты представят 15 февраля. Согласно жеребьевке, передает Матч, Тарасова и Морозов выступят последними, а Забияко и Энберт десятыми.