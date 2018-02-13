Это первый допинговый скандал на Играх в Пхенчхане.

Пхенчхан. Южная Корея. Положительную допинг-пробу нашли у японского шорт-трекиста Кеи Саито на Олимпиаде-2018. Как пишет РТ, это первый допинговый скандал на Играх в Пхенчхане.

Он начался еще 4 февраля, когда член сборной Японии по шорт-треку сдал допинг-офицерам пробы, как только приехал на Олимпиаду.

Во время проверки выяснилось, что в организме спортсмена находится запрещенное вещество - ацетазоламид. Уведомление об этом Саито получил спустя три дня - 7 февраля, и сразу же потребовал вскрыть пробирки с пробой «Б». Но и они оказались положительными.

Несмотря на это шорт-трекист свою вину не признал и продолжил настаивать на том, что никогда не принимал этот препарат. Он намерен провести расследование и доказать, что не нарушал антидопинговые правила.

При этом он согласился с тем, что расследование займет много времени и отказался от участия в Играх. Отмечается, что на Олимпиаде он выступал в качестве запасного члена сборной Японии по шорт-треку и мог принять участие в эстафете на 5000 метров, но в связи с допинг-скандалом покинул олимпийскую деревню.