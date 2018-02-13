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      Положительную допинг-пробу нашли у японского шорт-трекиста Кеи Саито на Олимпиаде-2018

      12:02, 13 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      12:02, 13 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      351
      0
      #спорт\n#Олимпиада\n#Япония\n#скандал\n#Южная Корея\n#допинг\n#спортсмены
      Фото: vk.com
      351
      0

      Это первый допинговый скандал на Играх в Пхенчхане.

      Пхенчхан. Южная Корея. Положительную допинг-пробу нашли у японского шорт-трекиста Кеи Саито на Олимпиаде-2018. Как пишет РТ, это первый допинговый скандал на Играх в Пхенчхане. 

      Он начался еще 4 февраля, когда  член сборной Японии по шорт-треку сдал допинг-офицерам пробы, как только приехал на Олимпиаду.  

      Во время проверки выяснилось, что в организме спортсмена находится запрещенное вещество -  ацетазоламид. Уведомление об этом Саито получил спустя три дня - 7 февраля, и сразу же потребовал  вскрыть пробирки с пробой «Б».  Но и они оказались положительными.  

      Несмотря на это шорт-трекист свою вину не признал и продолжил настаивать на том, что никогда не принимал этот препарат. Он намерен провести расследование и доказать, что не нарушал антидопинговые правила.  

      При этом он согласился с тем, что расследование займет много времени  и отказался от участия в Играх.  Отмечается, что на Олимпиаде он выступал в качестве запасного члена сборной Японии по шорт-треку и мог принять участие в эстафете на 5000 метров, но в связи с допинг-скандалом покинул олимпийскую деревню. 

      12:02, 13 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      351
      0
      #спорт\n#Олимпиада\n#Япония\n#скандал\n#Южная Корея\n#допинг\n#спортсмены

       

       

       

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