Первую медаль завоевал российский спортсмен на Олимпиаде - 2018

Призером стал шорт-трекист Семен Елистратов.

Пхенчхан. Корея. Атлет из России завоевал первую медаль на зимней Олимпиаде - 2018 в Корее. Бронзовую награду получил конькобежец Семен Елистратов, олимпийский чемпион Сочи-2014 в эстафете, заслуженный мастер спорта Российской Федерации.

Елистратов занял третье место в соревнованиях на дистанции 1500 метров. Это первая награда российских спортсменов на этих Олимпийских Играх.

Золото на данной дистанции завоевал Лим Хе Джун из Южной Кореи, серебряную медаль получил голландец Шинки Кнегт.

Отметим, что в апреле 2016 года Международный союз конькобежцев снял с Елистратова временное ограничение на выступления, наложенное из-за положительной допинг-пробы на мельдоний.