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      Президент МОК сообщил о возможном исключении бокса из программы Олимпиады

      14:19, 04 февраля, 2018
      Дарья Саушина
      14:19, 04 февраля, 2018
      Дарья Саушина
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      0
      #спорт\n#Олимпиада\n#бокс
      Фото: pixabay.com
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      По словам Томаса Баха, под сомнением присутствие бокса в программе Юношеских олимпийских игр 2018 года.

      Пхенчхане. Южная Корея. Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил о возможности исключения бокса из программы Олимпиады. Как пишут Вести.ру, об этом глава движения сообщил во время пресс-конференции в южнокорейском Пхенчхане.

      Бокс может исчезнуть из программы Олимпиады-2020 в Токио. Кроме того, под сомнением присутствие бокса в программе Юношеских олимпийских игр 2018 года в Буэнос-Айресе. Каких-либо аргументов в поддержку лишения бокса олимпийского статуса Томас Бах не привел.

      Глава МОК сообщил, что его организация обеспокоена ситуацией в Международной ассоциации бокса (АИБА). МОК открыл расследование в отношении руководящего состава АИБА.

      14:19, 04 февраля, 2018
      Дарья Саушина
      148
      0
      #спорт\n#Олимпиада\n#бокс

       

       

       

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