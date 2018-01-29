Российских паралимпийцев пригласили выступить в Пхёнчхане в нейтральном статусе

При этом МПК продлил отстранение Паралимпийского комитета России

Бонн. Германия. Международный паралимпийский комитет разрешил российским спортсменам-паралимпийцам участвовать в Паралимпиаде-2018. Однако им будет запрещено использовать государственную символику, в том числе флаг и гимн, сообщает russian.rt.com со ссылкой на пресс-службу МПК.

В частности, российские паралимпийцы смогут выступить на состязаниях по лыжным гонкам, биатлону, горным лыжам, сноуборду и кёрлингу на колясках. При этом их будут именовать «нейтральными паралимпийскими атлетами» (Neutral Paralympic Athlete).

В то же время МПК продлил отстранение Паралимпийского комитета России.

Ранее Международный Паралимпийский комитет не допустил российских спортсменов с ограниченными возможностями до Летних Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Основанием послужил доклад Макларена о якобы существующей в России государственной системе поддержки допинга.

Напомним, Зимние Паралимпийские игры-2018 пройдут в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 18 марта.