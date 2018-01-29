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      Российских паралимпийцев пригласили выступить в Пхёнчхане в нейтральном статусе

      15:39, 29 января, 2018
      Евгений Кандаков
      15:39, 29 января, 2018
      Евгений Кандаков
      827
      0
      #спорт\n#скандалы\n#Паралимпиада\n#Южная Корея\n#допинг\n#спортсмены
      Фото: pixabay.com
      827
      0

      При этом МПК продлил отстранение Паралимпийского комитета России  

      Бонн. Германия. Международный паралимпийский комитет разрешил российским спортсменам-паралимпийцам участвовать в Паралимпиаде-2018. Однако им будет запрещено использовать государственную символику, в том числе флаг и гимн, сообщает russian.rt.com со ссылкой на пресс-службу МПК. 

      В частности, российские паралимпийцы смогут выступить на состязаниях по лыжным гонкам, биатлону, горным лыжам, сноуборду и кёрлингу на колясках. При этом их будут именовать «нейтральными паралимпийскими атлетами» (Neutral Paralympic Athlete). 

      В то же время МПК продлил отстранение Паралимпийского комитета России. 

      Ранее Международный Паралимпийский комитет не допустил российских спортсменов с ограниченными возможностями до Летних Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Основанием послужил доклад Макларена о якобы существующей в России государственной системе поддержки допинга. 

      Напомним, Зимние Паралимпийские игры-2018 пройдут в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 18 марта.

      15:39, 29 января, 2018
      Евгений Кандаков
      827
      0
      #спорт\n#скандалы\n#Паралимпиада\n#Южная Корея\n#допинг\n#спортсмены

       

       

       

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