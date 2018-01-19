Знаменитый футболист Пеле упал в голодный обморок

Легенду мирового спорта доставили в больницу.

Рио-де-Жанейро. Бразилия. 77-летний Эдсон Арантис ду Насименту, более известный как Пеле, доставлен в одной из клиник Бразилии после голодного обморока. Инцидент произошел в четверг, 18 января. Врачи констатировали у ветерана футбола сильное истощение, пишет «Интерфакс» со ссылкой на зарубежную прессу.

Медики провели с Пеле ряд тестов и убедились, что его жизни ничто не угрожает. Однако отмечается, что из-за плохого самочувствия футболист не сможет прилететь в Лондон, где в эти выходные ему собирались вручить премию Ассоциации футбольных журналистов.

Сейчас легенда мирового спорта лежит под капельницей. В последние годы Пеле лечился от болезни почек, а также перенес операцию на тазобедренном суставе. 1 декабря, во время жеребьевки финальной части чемпионата мира-2018, он передвигался по сцене Кремлевского дворца в инвалидном кресле.

Добавим, в составе сборной Бразилии Пеле провел 92 матча и забил 77 мячей. Также он участвовал в самом большом количестве выигранных его командой чемпионатов мира (1958, 1962, 1970).