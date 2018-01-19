  • $ 56.76 ↑
  • € 69.26 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Знаменитый футболист Пеле упал в голодный обморок

      18:50, 19 января, 2018
      Евгений Кандаков
      18:50, 19 января, 2018
      Евгений Кандаков
      322
      0
      #медицина\n#спорт\n#здоровье\n#футбол\n#Пеле\n#знаменитости
      Фото: facebook.com
      322
      0

      Легенду мирового спорта доставили в больницу.  

      Рио-де-Жанейро. Бразилия. 77-летний Эдсон Арантис ду Насименту, более известный как Пеле, доставлен в одной из клиник Бразилии после голодного обморока. Инцидент произошел в четверг, 18 января. Врачи констатировали у ветерана футбола сильное истощение, пишет «Интерфакс» со ссылкой на зарубежную прессу. 

      Медики провели с Пеле ряд тестов и убедились, что его жизни ничто не угрожает. Однако отмечается, что из-за плохого самочувствия футболист не сможет прилететь в Лондон, где в эти выходные ему собирались вручить премию Ассоциации футбольных журналистов. 

      Сейчас легенда мирового спорта лежит под капельницей. В последние годы Пеле лечился от болезни почек, а также перенес операцию на тазобедренном суставе. 1 декабря, во время жеребьевки финальной части чемпионата мира-2018, он передвигался по сцене Кремлевского дворца в инвалидном кресле.   

      Добавим, в составе сборной Бразилии Пеле провел 92 матча и забил 77 мячей. Также он участвовал в самом большом количестве выигранных его командой чемпионатов мира (1958, 1962, 1970).

      18:50, 19 января, 2018
      Евгений Кандаков
      322
      0
      #медицина\n#спорт\n#здоровье\n#футбол\n#Пеле\n#знаменитости

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      У погибшей при хлопке газа в Ижевске женщины осталось четверо детей

      12:29, 17 января, 2018
      7039

      Подробности отставки главы Воткинска Владимира Перевозчикова

      6860
      12:43, 13 января, 2018

      Глава Удмуртии: во второй городской больнице Ижевска «необходимо наводить порядок»

      5665
      09:31, 15 января, 2018

      Хлопок газа произошел в жилом доме на улице Пушкинской в Ижевске

      5541
      11:48, 17 января, 2018

      Три человека погибли в ДТП на трассе в Удмуртии

      5358
      15:10, 17 января, 2018

      6 человек пострадали в результате нападения неизвестных на школу в Перми

      10:45, 15 января, 2018
      1058

      В Перми пришла в сознание учительница, пострадавшая во время поножовщины в школе

      1047
      11:25, 16 января, 2018

      В Перми следователи возбудили уголовное дело после нападения на школу

      1019
      13:10, 15 января, 2018

      В Оренбурге ищут свидетелей убийства предпринимателя и его маленького сына

      1004
      16:12, 17 января, 2018

      Количество пострадавших при взрыве бытового газа в Омске достигло 8 человек

      917
      10:16, 13 января, 2018

      В Африке слониха, защищая своего детеныша, подралась с двумя бегемотами

      18:24, 13 января, 2018
      6921

      Российские спортсмены могут выступить в Пхёнчхане под флагом СССР

      1244
      14:52, 16 января, 2018

      В сети набирает популярность смертельно опасный флешмоб

      1028
      12:00, 14 января, 2018

      Во Франции продают замок, в котором скончался Ричард Львиное Сердце

      996
      15:52, 13 января, 2018

      Тренерский штаб не пустил Бьорндалена на Олимпиаду в Южной Корее

      961
      16:16, 15 января, 2018

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: главные новости недели

      Открытие фестиваля ледовых ангелов в Ижевске

      В Ижевске прошли крещенские купания