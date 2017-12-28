Российскую символику на Олимпиаде в Корее разрешили использовать в Доме болельщиков

Для спортсменов запрет остается в силе.

Каннын. Южная Корея. На Зимних Олимпийских играх-2018 в южнокорейском Пхёнчхане российскую символику будут использовать в Доме болельщиков. Об этом сообщает Лента.ру.

Как рассказал директор Дома болельщиков Олег Румянцев, цвета российского триколора украсят внутренние помещения здания. Сам Дом болельщиков будет находиться в пешей доступности от места проведения игр, в городе Каннын.

Напомним, 5 декабря исполком МОК отстранил сборную России от участия в Играх 2018 года в Пхенчхане. Однако на них смогут выступить под нейтральным флагом те спортсмены, которые смогут доказать свое неучастие в «государственной допинг-программе», о существовании которой заявил бывший глава РУСАДА Григорий Родченков.