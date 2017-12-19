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      Чемпион мира по бегу американец Джастин Гэтлин и его тренер подозреваются в контрабанде допинга

      13:20, 19 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      13:20, 19 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      241
      0
      #спорт\n#США\n#легкая атлетика\n#контрабанда\n#допинг\n#спортсмены
      Фото: vk.com
      241
      0

      По информации СМИ, спортсмен и его окружение занималось поставками запрещенных препаратов.

      Флорида. США. Действующий чемпион мира по легкой атлетике американец Джастин Гэтлин и его личный тренер Деннис Митчелл подозреваются в контрабанде допинга. Как пишут Известия.ру, их уличили в поставке запрещенных препаратов.  

      По информации СМИ, расследование провели журналисты британской газеты The Telegraph. Они связались с Деннисом Митчелом и спортивным агентом Робертом Вагнером, представившись голливудскими продюсерами, снимающими фильм про легкую атлетику.  

      Во время сотрудничества журналистам предложили организовать поставку препаратов с тестостероном и гормоном роста для подготовки актеров к съемкам. Во время обсуждения деталей сделки выяснилось, что препараты могли быть доставлены через неназванного врача из Австрии, а их стоимость составила 250 тысяч долларов. Кроме того, обсуждая детали, Роберт Вагнер подчеркивал, что Митчелл и Гэтлин использовали запрещенные препараты для улучшения результатов.  

      После публикации материалов в прессе, американский спринтер отверг все обвинения корреспондентов The Telegraph и сообщил, что перестал сотрудничать с Деннисом Митчеллом. Кроме того, он рассказал о результатах своего допинг-контроля за последние пять лет.  

      В свою очередь, пишет РТ, международная ассоциация легкоатлетических федераций и независимый дисциплинарный трибунал завели на Джастина Гэтлина дело.  

      13:20, 19 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      241
      0
      #спорт\n#США\n#легкая атлетика\n#контрабанда\n#допинг\n#спортсмены

       

       

       

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