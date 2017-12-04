В Англии футбольный клуб «Халл Сити» уволил Леонида Слуцкого

Контракт с российским специалистом расторгли по обоюдному согласию сторон.

Кингстон-апон-Халл. Великобритания. Английский футбольный клуб «Халл Сити» уволил с поста главного тренера Леонида Слуцкого. Контракт с российским специалистом расторгли по обоюдному согласию сторон.

Как пишет Интерфакс, руководство клуба благодарит Слуцкого за проделанную работу и желает ему удачи в дальнейшем.

«Я очень горжусь тем, что пережил этот опыт, это было сложное, но очень интересное для меня время. «Халл Сити» всегда будет частью моего сердца, и я желаю команде всего наилучшего в будущем» - сказал в свою очередь российский тренер.

Отмечается, что Леонид Слуцкий был назначен главным тренером «Халл Сити» в июне 2017 года. Во время его работы клуб занял 20-е место в турнирной таблице Чемпионшипа, второго по значимости дивизиона в английском футболе.