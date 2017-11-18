Бьорндален заявил, что WADA может «найти» царапины и на пробирках с его допинг-пробами

Не подтвержденные документально рассказы о таких повреждениях послужили причиной дисквалификации российских лыжников.

Осло. Норвегия. После отстранения российских лыжников от Олимпиад норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален боится сдавать допинг-тесты. Об этом он заявил в интервью одному из зарубежных спортивных сайтов, пишет Лента.ру.

«Мы, спортсмены, начинаем бояться того, что на наших пробирках могут появиться царапины. Это значит, что тебя могут наказать, даже если ты не сдавал положительную пробу. Я надеюсь, что мы услышим доказательства того, что россияне принимали допинг и это не будут царапины на пробирках. Иначе мне будет очень страшно сдавать допинг-тесты», — заявил Бьорндален.

Напомним, 16 ноября Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отказалось восстанавливать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в правах, что может привести к отстранению сборной России от участия в зимней Олимпиаде-2018.

Ранее, 9 ноября, группу российских лыжников лишили всех медалей Олимпиады в Сочи и пожизненно отстранили от участия в олимпийских стартах. Комиссия МОК под руководством Дениса Освальда признала виновными в нарушении антидопинговых правил лыжника из Удмуртии Макисма Вылегжанина, а также Алексея Петухова, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову. После этого Вылегжанин на своей странице в Инстаграме заявил, что не принимал допинг и совесть его чиста.