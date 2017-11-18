  • $ 59.99 ↓
  • € 70.7 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Бьорндален заявил, что WADA может «найти» царапины и на пробирках с его допинг-пробами

      15:23, 18 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      15:23, 18 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      188
      0
      #спорт\n#Олимпиада\n#скандалы\n#биатлон\n#Максим Вылегжанин\n#лыжи\n#допинг
      Фото: instagram.com
      188
      0

      Не подтвержденные документально рассказы о таких повреждениях послужили причиной дисквалификации российских лыжников.  

      Осло. Норвегия. После отстранения российских лыжников от Олимпиад норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален боится сдавать допинг-тесты. Об этом он заявил в интервью одному из зарубежных спортивных сайтов, пишет Лента.ру

      «Мы, спортсмены, начинаем бояться того, что на наших пробирках могут появиться царапины. Это значит, что тебя могут наказать, даже если ты не сдавал положительную пробу. Я надеюсь, что мы услышим доказательства того, что россияне принимали допинг и это не будут царапины на пробирках. Иначе мне будет очень страшно сдавать допинг-тесты», — заявил Бьорндален. 

      Напомним, 16 ноября Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отказалось восстанавливать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в правах, что может привести к отстранению сборной России от участия в зимней Олимпиаде-2018. 

      Ранее, 9 ноября, группу российских лыжников лишили всех медалей Олимпиады в Сочи и пожизненно отстранили от участия в олимпийских стартах. Комиссия МОК под руководством Дениса Освальда признала виновными в нарушении антидопинговых правил лыжника из Удмуртии Макисма Вылегжанина, а также Алексея Петухова, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову. После этого Вылегжанин на своей странице в Инстаграме заявил, что не принимал допинг и совесть его чиста.

      15:23, 18 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      188
      0
      #спорт\n#Олимпиада\n#скандалы\n#биатлон\n#Максим Вылегжанин\n#лыжи\n#допинг

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Депутат Гордумы Ижевска предложил главе города уйти в отставку

      16:10, 16 ноября, 2017
      9713

      Обвиняемого по делу об обрушении дома в Ижевске арестовали на 2 месяца

      7456
      20:37, 11 ноября, 2017

      В Ижевске завершился разбор завалов обрушившегося дома

      5701
      00:46, 11 ноября, 2017

      Следственный комитет предъявил обвинение задержанному жильцу обрушившегося дома в Ижевске

      5306
      19:06, 11 ноября, 2017

      Иван Васильевич Маринин меняет профессию: и.о. министра энергетики и ЖКХ Удмуртии покинул свой пост

      5105
      12:39, 14 ноября, 2017

      Глава Хакасии отказался помогать отшельнице Агафье Лыковой

      17:27, 15 ноября, 2017
      1613

      Никита Белых женился в СИЗО на свидетельнице по своему уголовному делу

      1018
      16:20, 14 ноября, 2017

      В России изменится дизайн пачек сигарет

      792
      13:27, 15 ноября, 2017

      Регионы смогут обложить налогом станки и транспорт предприятий

      706
      19:24, 16 ноября, 2017

      У телеведущего Андрея Малахова родился сын

      656
      10:56, 17 ноября, 2017

      Биткоин поставил новый рекорд стоимости - 8 тысяч долларов

      14:34, 17 ноября, 2017
      785

      Премьер-министр Японии упал в яму во время игры в гольф с Дональдом Трампом

      666
      10:59, 11 ноября, 2017

      Аэропорт немецкого Ганновера закрыли после обнаружения бомбы

      597
      10:00, 15 ноября, 2017

      Биткоин упал в цене на 30 процентов

      527
      11:28, 13 ноября, 2017

      Леопард из Сочи попался на краже кур в Абхазии

      524
      17:36, 16 ноября, 2017

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: главные новости недели

      17 ноября, 2017

      LIVE: Дневной Сусанин 17 ноября 2017 года

      17 ноября, 2017

      Удмуртия в минуту: новый руководитель агентства информатизации и деньги на «Земского доктора»

      16 ноября, 2017