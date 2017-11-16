Определились все участники чемпионата мира по футболу 2018 года

Имя последней команды стало известно по итогам матча между сборными Перу и Новой Зеландии.

Лима. Перу. Мировой общественности стали известны все участники чемпионата мира по футболу 2018 года. После завершения стыковых матчей в Россию приедут 32 национальные команды.

Как пишут Известия.ру, последний участник предстоящего первенства определился после завершения матча между сборными Перу и Новой Зеландии. В итоге победу одержала перуанская национальная команда, обыгравшая соперника в домашнем матче со счетом 2:0.

Кроме того после завершения отборочных испытаний стал известен состав корзин для жеребьевки группового этапа, пишет Р-Спорт. Команды-участники расположились в соответствии с рейтингом Международной федерации футбола, опубликованным в октябре 2017 года.

Полный список команд выглядит следующим образом:

Корзина 1: Россия, Германия, Бразилия, Португалия, Аргентина, Бельгия, Польша, Франция.

Корзина 2: Испания, Перу, Швейцария, Англия, Колумбия, Мексика, Уругвай, Хорватия.

Корзина 3: Дания, Исландия, Коста-Рика, Швеция, Тунис, Египет, Сенегал, Иран.

Корзина 4: Сербия, Нигерия, Австралия, Япония, Марокко, Панама, Южная Корея, Саудовская Аравия.

Отмечается, что сама жеребьевка группового этапа ЧМ-2018 пройдет 1 декабря в Государственном кремлевском дворце. Мировое первенство впервые состоится в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Футболисты будут играть в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи.