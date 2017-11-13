СМИ: из-за конфликта с WADA Россия может не попасть на Олимпиаду-2018

Об этом заявил автор скандальных фильмов о допинге Хайо Зеппельт.

Мюнхен. Германия. Российскую сборную могут не допустить на Олимпиаду-2018 в южнокорейском Пхенчане. Это произойдет, если Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не восстановит Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в правах. С таким заявлением выступил в эфире немецкого телеканала ARD журналист Хайо Зеппельт, пишут «Известия».

Москва отказалась признать вмешательство государства в антидопинговую программу и не обеспечила доступ к закрытым образцам проб, сказал Зеппельт, известный своими скандальными фильмами о допинге в российском спорте. Таким образом, Россия не выполнила предъявленные ей требования Всемирного антидопингового агентства. Это приведет к отказу WADA восстановить РУСАДА в правах. Соответствующее решение WADA будет озвучено 16 ноября, заявил Зеппельт.

Добавим, окончательное решение о допуске сборной России к участию в Олимпиаде-2018 будет принято на заседании исполкома Международного олимпийского комитета в начале декабря.