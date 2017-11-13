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      СМИ: из-за конфликта с WADA Россия может не попасть на Олимпиаду-2018

      13:52, 13 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      13:52, 13 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
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      #спорт\n#скандалы\n#Германия\n#Россия\n#Олимпийские игры\n#допинг
      Фото: pixabay.com
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      Об этом заявил автор скандальных фильмов о допинге Хайо Зеппельт.  

      Мюнхен. Германия. Российскую сборную могут не допустить на Олимпиаду-2018 в южнокорейском Пхенчане. Это произойдет, если Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не восстановит Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в правах. С таким заявлением выступил в эфире немецкого телеканала ARD журналист Хайо Зеппельт, пишут «Известия»

      Москва отказалась признать вмешательство государства в антидопинговую программу и не обеспечила доступ к закрытым образцам проб, сказал Зеппельт, известный своими скандальными фильмами о допинге в российском спорте. Таким образом, Россия не выполнила предъявленные ей требования Всемирного антидопингового агентства. Это приведет к отказу WADA восстановить РУСАДА в правах. Соответствующее решение WADA будет озвучено 16 ноября, заявил Зеппельт. 

      Добавим, окончательное решение о допуске сборной России к участию в Олимпиаде-2018 будет принято на заседании исполкома Международного олимпийского комитета в начале декабря.

      13:52, 13 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      40
      0
      #спорт\n#скандалы\n#Германия\n#Россия\n#Олимпийские игры\n#допинг

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