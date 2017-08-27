Бой века: Флойд Мейвезер победил техническим нокаутом Макгрегора

После окончания поединка Мейвезер объявил о завершении профессиональной карьеры боксера, на протяжении которой ни разу не проиграл.

Лас-Вегас. В Лас-Вегасе состоялся бой века, в котором сошлись непобедимый боксер Флойд Мейвезер и один из самых известных бойцов современности в UFC ирландец Конор Макгрегор. Рефери остановил поединок в 10 раунде из-за подавляющего преимущество Мейвезера.

Начало боя прошло с небольшим преимуществом ирландского бойца, однако к четвёртому раунду американец начал перехватывать инициативу, нанося мощные удары по корпусу, а затем и по голове Макгрегора. С восьмого раунда американец имел ощутимое преимущество.

В девятом раунде Макгрегор пропустил несколько тяжелых ударов противника, но устоял. В десятом судья остановил бой.

Поединок судили по правилам бокса. Соперники использовали лёгкие и жёсткие перчатки весом 8 унций.

Отметим, что после окончания боя Мейвезер объявил о завершении профессиональной карьеры боксера, на протяжении которой ни разу не проиграл (50 боев – 50 побед).