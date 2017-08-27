Бой века: Флойд Мейвезер победил техническим нокаутом Макгрегора

После окончания поединка Мейвезер объявил о завершении профессиональной карьеры боксера, на протяжении которой ни разу не проиграл.
Лас-Вегас. В Лас-Вегасе состоялся бой века, в котором сошлись непобедимый боксер Флойд Мейвезер и один из самых известных бойцов современности в UFC ирландец Конор Макгрегор. Рефери остановил поединок в 10 раунде из-за подавляющего преимущество Мейвезера.
Начало боя прошло с небольшим преимуществом ирландского бойца, однако к четвёртому раунду американец начал перехватывать инициативу, нанося мощные удары по корпусу, а затем и по голове Макгрегора. С восьмого раунда американец имел ощутимое преимущество.
В девятом раунде Макгрегор пропустил несколько тяжелых ударов противника, но устоял. В десятом судья остановил бой.
Поединок судили по правилам бокса. Соперники использовали лёгкие и жёсткие перчатки весом 8 унций.
Отметим, что после окончания боя Мейвезер объявил о завершении профессиональной карьеры боксера, на протяжении которой ни разу не проиграл (50 боев – 50 побед).
Флойд Мэйвезер - Конор Макгрегор полный бой 27.08.2017
Макгрегор - Мэйвезер. Поединок пройдет в Лас-Вегасе по правилам профессионального бокса в полусреднем весе в ночь на воскресенье, 27 августа. Посмотреть бой можно будет на американском телеканале. мэйвезер - макгрегор дата боя HD В России в прямом эфире поединок покажет Первый канал. Трансляция начнется в 7:00 мск.