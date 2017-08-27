  • $ 59.15 ↑
  • € 69.7 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Бой века: Флойд Мейвезер победил техническим нокаутом Макгрегора

      09:50, 27 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      09:50, 27 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      120
      0
      #спорт\n#США\n#бокс
      Фото: REUTERS/Steve Marcus
      120
      0

      После окончания поединка Мейвезер объявил о завершении профессиональной карьеры боксера, на протяжении которой ни разу не проиграл.

      Лас-Вегас. В Лас-Вегасе состоялся бой века, в котором сошлись непобедимый боксер Флойд Мейвезер и один из самых известных бойцов современности в UFC ирландец Конор Макгрегор. Рефери остановил поединок в 10 раунде из-за подавляющего преимущество Мейвезера.

      Начало боя прошло с небольшим преимуществом ирландского бойца, однако к четвёртому раунду американец начал перехватывать инициативу, нанося мощные удары по корпусу, а затем и по голове Макгрегора. С восьмого раунда американец имел ощутимое преимущество.

      В девятом раунде Макгрегор пропустил несколько тяжелых ударов противника, но устоял. В десятом судья остановил бой.

      Поединок судили по правилам бокса. Соперники использовали лёгкие и жёсткие перчатки весом 8 унций.

      Отметим, что после окончания боя Мейвезер объявил о завершении профессиональной карьеры боксера, на протяжении которой ни разу не проиграл (50 боев – 50 побед).

      Флойд Мэйвезер - Конор Макгрегор полный бой 27.08.2017

      Макгрегор - Мэйвезер. Поединок пройдет в Лас-Вегасе по правилам профессионального бокса в полусреднем весе в ночь на воскресенье, 27 августа. Посмотреть бой можно будет на американском телеканале. мэйвезер - макгрегор дата боя HD В России в прямом эфире поединок покажет Первый канал. Трансляция начнется в 7:00 мск.

      09:50, 27 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      120
      0
      #спорт\n#США\n#бокс

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Крупнейший паблик Удмуртии в соцсетях "ИГГС" заблокировали

      20:13, 23 августа, 2017
      4534

      Погибшей от руки бывшего мужа в США россиянкой оказалась уроженка Удмуртии

      4106
      14:47, 24 августа, 2017

      Женщина-водитель протаранила магазин и сбила школьницу в Камбарке

      2912
      11:52, 24 августа, 2017

      Синоптики: тепло может вернуться в Удмуртию осенью

      2601
      09:42, 25 августа, 2017

      Улицу 10 лет Октября в Ижевске заволокло дымом

      2254
      20:49, 21 августа, 2017

      Ушла из жизни актриса театра и кино Зоя Степанова

      09:50, 22 августа, 2017
      5389

      МВД объявило вознаграждение за информацию об убийце чемпиона по пауэрлифтингу Андрея Драчева

      2014
      10:00, 23 августа, 2017

      Автобус со строителями Керченского моста упал в море

      1327
      10:52, 25 августа, 2017

      Суд отправил хабаровских живодерок в тюрьму

      933
      10:00, 25 августа, 2017

      Ревнивый сотрудник завода ГАЗ зарезал на рабочем месте женщину и двух мужчин

      922
      14:18, 23 августа, 2017

      Телеканал HBO раскрыл название финальной серии седьмого сезона «Игры престолов»

      09:55, 24 августа, 2017
      938

      В сети опубликовали список лучших комедий всех времен

      813
      12:35, 23 августа, 2017

      В США полиция застрелила россиянина, похитившего своего ребенка

      723
      09:25, 24 августа, 2017

      Британские пожарные пообедали поросятами, спасенными из огня

      700
      17:00, 23 августа, 2017

      11 россиян пострадали при аварии автобуса в Анталье

      663
      16:09, 21 августа, 2017

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: антитеррористические учения и спасение расстрелянной собаки

      25 августа, 2017

      УФСИН Удмуртии выходили котенка

      25 августа, 2017

      Жители Ижевска спасли расстрелянную неизвестными собаку

      25 августа, 2017