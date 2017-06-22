Международный олимпийский комитет планирует ввести новые санкции против России

Об этом сообщил президент МОК Томас Бах.

Нью-Йорк. США. Международный олимпийский комитет планирует ввести новые ограничительные меры против России за нарушения антидопингового законодательства на Олимпиаде в Сочи 2014 года. Об этом сообщил президент организации Томас Бах в интервью журналу New York Times, пишет РБК.

Новый пакет санкций, возможно, введут в силу до октября 2017 года. В крайнем случае – перед началом квалификационных этапов Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.

В настоящее время две олимпийские комиссии продолжают изучать случаи нарушения антидопингового законодательства российскими спортсменами и чиновниками. По словам Ричарда Баха, специалисты основываются на докладах Ричарда Макларена, в которых упоминалось о фальсификации допинг-проб спортсменов, завоевавших четыре медали.