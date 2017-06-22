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      Международный олимпийский комитет планирует ввести новые санкции против России

      12:48, 22 июня, 2017
      Новичок
      12:48, 22 июня, 2017
      Новичок
      149
      0
      #спорт\n#Олимпиада\n#скандал\n#Олимпиада в Сочи\n#санкции.\n#МОК\n#допинг
      Фото: pixabay.com
      149
      0

      Об этом сообщил президент МОК Томас Бах.

      Нью-Йорк. США. Международный олимпийский комитет планирует ввести новые ограничительные меры против России за нарушения антидопингового законодательства на Олимпиаде в Сочи 2014 года. Об этом сообщил президент организации Томас Бах в интервью журналу New York Times, пишет РБК

      Новый пакет санкций, возможно, введут в силу до октября 2017 года. В крайнем случае – перед началом квалификационных этапов Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане. 

      В настоящее время две олимпийские комиссии продолжают изучать случаи нарушения антидопингового законодательства российскими спортсменами и чиновниками. По словам Ричарда Баха, специалисты основываются на докладах Ричарда Макларена, в которых упоминалось о фальсификации допинг-проб спортсменов, завоевавших четыре медали. 

      12:48, 22 июня, 2017
      Новичок
      149
      0
      #спорт\n#Олимпиада\n#скандал\n#Олимпиада в Сочи\n#санкции.\n#МОК\n#допинг

       

       

       

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