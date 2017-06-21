Американский гольфист Тайгер Вудс экстренно госпитализирован

Спортсмен пробудет в больнице некоторое время из-за проблем с приемом обезболивающих.

США. Знаменитый американский гольфист Тайгер Вудс госпитализирован из-за проблем с приемом обезболивающих лекарств. О состоянии здоровья спортсмена пока не сообщается, пишет РГ.

Отмечается, что ранее во Флориде Вудс был задержан полицией за вождение автомобиля в состоянии, похожем на алкогольное опьянение. Спортсмен опубликовал заявление, в котором утверждал, что был трезв, а подобная ситуация возникла из-за реакции организма на болеутоляющие. Проведенные тесты показали, что в крови алкоголя обнаружено не было.

В настоящее время Тайгер Вудс не тренируется и не участвует в соревнованиях из-за операции на позвоночнике, которую перенес в апреле 2017 года.