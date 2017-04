Российский борец укусил соперника на соревнованиях в Эстонии

Таллин. Эстония. В Таллине на соревнованиях Tallinn Open борец из России Матвей Валдеев укусил за руку эстонского соперника Макса Христюка. Спортсмены боролись за 5 место среди детей 2004 и 2005 года рождения в весовой категории до 35 кг, пишет «Лайф».

Судьи заметили это и дисквалифицировали российского спортсмена, назвав его поведение неспортивным.

