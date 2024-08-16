В ООН осудили издевавшихся над пенсионером украинских боевиков в нацистских касках

Нью-Йорк. США. На видео с издевательствами украинского боевика в шлеме эсэсовца над пенсионером в Курской области отреагировали в ООН. Об этом сообщает RT со ссылкой на РИА Новости.

«Мы выступаем против всех символов нацизма и расовой ненависти», — заявил заместитель официального представителя генсека Организации Объединенных Наций Фархан Хак.

Ранее в интернете появились кадры, на которых двое украинских боевиков глумятся над пенсионером в Курской области. На одном из них надета каска с символикой СС. Они копировали немецкий акцент, предлагая мужчине «выпить водка», и называя его «русским Иваном».

Позднее стало известно, что на кадрах – 74-летний Александр Гусаров. Опознавшая его дочь рассказал, что не успела вывезти отца из Суджи после начала боевых действий в городе. Видео было снято ориентировочно 11 августа. Судьба пенсионера неизвестна.

Личность одного из военнослужащих ВСУ, издевавшихся над пожилым человеком, удалось установить, он родом из Ивано-Франковской области Украины. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий пообещал за поимку глумившихся над стариком террористов 5 млн рублей.