Трамп назвал умнейшими людьми Путина, Си Цзиньпина и Ким Чен Ына

Вашингтон. США. Экс-президент США Дональд Трамп считает лидеров России, Китая и Северной Кореи «умнейшими людьми». Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News, сообщает RT со ссылкой на РИА Новости.

«Они все лучшие. Наши парни не такие и никогда таковыми не были. Эти люди — лучшие в своей игре», — сказал Трамп.

Также он назвал «блестящим человеком» председателя КНР Си Цзиньпина.

Кроме того, Трамп прокомментировал личное отношение Владимира Путина к Украине.

«Я видел, что он любит ее и считает частью России. Я сказал ему: «Этого не будет, пока я президент», — заявил бывший глава Белого дома.