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Трамп назвал умнейшими людьми Путина, Си Цзиньпина и Ким Чен Ына

09:54, 12 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Трамп назвал умнейшими людьми Путина, Си Цзиньпина и Ким Чен Ына
09:54, 12 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
76
0
#США\n#Россия\n#Китай\n#КНДР\n#политика\n#власть\n#дипломатия\n#Владимир Путин\n#Дональд Трамп
Фото: pxhere.com
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Также он прокомментировал личное отношение президента России к Украине.

Вашингтон. США. Экс-президент США Дональд Трамп считает лидеров России, Китая и Северной Кореи «умнейшими людьми». Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News, сообщает RT со ссылкой на РИА Новости.

«Они все лучшие. Наши парни не такие и никогда таковыми не были. Эти люди — лучшие в своей игре», — сказал Трамп.

Также он назвал «блестящим человеком» председателя КНР Си Цзиньпина.

Кроме того, Трамп прокомментировал личное отношение Владимира Путина к Украине. 

«Я видел, что он любит ее и считает частью России. Я сказал ему: «Этого не будет, пока я президент», — заявил бывший глава Белого дома.

09:54, 12 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
76
0
#США\n#Россия\n#Китай\n#КНДР\n#политика\n#власть\n#дипломатия\n#Владимир Путин\n#Дональд Трамп