На белорусско-польской границе образовалась 30-километровая очередь из грузовиков

Брест. Белоруссия. На единственном действующем пропускном пункте для большегрузов на белорусско-польской границе «Козловичи-Кукурыки» образовалась многокилометровая очередь из фур. Об этом сообщает «МИР 24».

Машины растянулись на расстоянии 30 километров. Председатель брестского облисполкома Юрий Шулейко утверждает, что причина — работа польской стороны. Ранее в Госпогранкомитете Беларуси заявили, что польский службы искусственно замедляют оформление автомобилей.