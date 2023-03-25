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На белорусско-польской границе образовалась 30-километровая очередь из грузовиков

17:00, 25 марта, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
На белорусско-польской границе образовалась 30-километровая очередь из грузовиков
17:00, 25 марта, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
85
0
#Брест\n#Белоруссия\n#Польша\n#пробка\n#граница
Фото: unsplash.com
85
0

В настоящий момент для большегрузов работает только один пропускной пункт.

Брест. Белоруссия. На единственном действующем пропускном пункте для большегрузов на белорусско-польской границе «Козловичи-Кукурыки» образовалась многокилометровая очередь из фур. Об этом сообщает «МИР 24».

Машины растянулись на расстоянии 30 километров. Председатель брестского облисполкома Юрий Шулейко утверждает, что причина — работа польской стороны. Ранее в Госпогранкомитете Беларуси заявили, что польский службы искусственно замедляют оформление автомобилей.

17:00, 25 марта, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
85
0
#Брест\n#Белоруссия\n#Польша\n#пробка\n#граница