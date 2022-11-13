В аэропорту Парижа скончался проживший там 18 лет беженец из Ирана

Париж. Франция. Беженец из Ирана, проживший 18 лет в аэропорту имени Шарля де Голля в Париже, скончался 12 ноября в той же воздушной гавани. Как пишет «Интерфакс», об этом сообщает The Guardian со ссылкой на официальных представителей аэровокзала.

Мехран Карими Нассери был выдворен из Ирана в 1977 году по политическим причинам, в 1981 получил статус беженца и обосновался в Европе. В 1988 году на пути в Париж лишился документов и был задержан в международной зоне аэропорта имени Шарля де Голля.

Нассери скончался в результате сердечного приступа в терминале 2F около полудня 12 ноября. По словам представителя аэропорта, полиция и медицинская бригада оказали ему помощь, но безуспешно.

Карими Нассери, предположительно родившийся в 1945 году, прожил в терминале I аэропорта Шарля де Голля с 1988 по 2006 год. По словам представителя аэропорта, в последние недели перед смертью он снова обосновался в аэропорту.

Биография Мехрана Карими Нассери вдохновила американского режиссера Стивена Спилберга на съемки кинокартины «Терминал». Фильм в жанре трагикомедии вышел на экраны в 2004 году, главные роли в нем исполнили Том Хэнкс и Кэтрин Зета-Джонс.

Герой Хэнкса, Виктор, прибывает в США из вымышленной восточноевропейской страны Крокожии. Однако за время полета в Крокожии происходит переворот, государство де-юре перестает существовать, а значит и документы Виктора не действительны. Он застревает в международной зоне аэропорта и пытается выжить в атмосфере, где далеко не все рады засидевшемуся «гостю».