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В Париже умер кинорежиссёр Жан-Люк Годар

15:35, 13 сентября, 2022
Дмитрий Стрелков
В Париже умер кинорежиссёр Жан-Люк Годар
15:35, 13 сентября, 2022
Дмитрий Стрелков
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#Франция\n#кинематограф\n#некролог
Фото: wikimedia.org (Фото 1968 года)
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Один из основоположников «Новой волны» скончался в возрасте 91 года.

Париж. Франция. Кинорежиссёр Жан-Люк Годар скончался в Париже на 92 году жизни. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на Liberation.

Годар был одним из самых известных режиссёров в мире. Его фильмы 1960-х годов оказали революционное влияние на мировое искусство. Он и его единомышленники объединились под названием «Французская новая волна».

Он родился 3 декабря 1930 года. Свою карьеру Жан-Люк Годар начал в качестве кинокритика. Его первой киноработой стал короткометражный фильм «Операция бетон» (1954) о строительстве плотины Гранд-Диксенс в Швейцарии, куда он устроился строителем при помощи любовника своей матери.

Полнометражным кинематографическим дебютом стал фильм «На последнем дыхании» (1960) с Жаном-Полем Бельмондо и Джин Сиберг в главных ролях.

Годар привнёс в свои фильмы обширные познания в области кино и демонстрировал различные кинематографические влияния в своих произведениях. Его ранние работы часто описывают как деконструкцию популярных американских жанровых фильмов. Творчество Годара разделяют на пять периодов, определяемые переходом режиссёра на новый уровень развития политических воззрений и философского осмысления мира. Фильмы Жана-Люка Годара содержат большое количество цитат из художественной литературы, трудов философов, а также кадры из других фильмов.

Последними работами мастера стали «Социализм» (2010), «Прощай, речь 3D» (2014) и «Книга образа» (2018). В 2011 году Годара наградили «Оскаром» за вклад в развитие кинематографа.

15:35, 13 сентября, 2022
Дмитрий Стрелков
50
0
#Франция\n#кинематограф\n#некролог