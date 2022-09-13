Джен Псаки начала работать на телевидении в США

Вашингтон. США. Бывший пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала, что в понедельник, 12 сентября, начала работать в телекомпании NBC. Об этом передаёт «Мир 24».

«Я взволнована и польщена находиться здесь с выдающейся командой. До скорой встречи на ТВ», — написала Псаки в соцсетях, разместив фотографию пропуска в телекомпанию.

Напомним, бывший пресс-секретарь Белого дома покинула свою должность 13 мая после обвинений в давлении на соцсети и цензуру.

Отмечается, что собственная программа Джен Псаки выйдет в эфир телеканала MSNBC в первом квартале 2023 года. Кроме того, она примет участие в освещении президентских выборов, которые запланированы на ноябрь 2024 года.