Жителей Великобритании попросили не приносить плюшевых медведей к Букингемскому дворцу

Лондон. Великобритания. Жителей Великобритании попросили не приносить к Букингемскому дворцу плюшевых медведей. Об этом сообщил «Мир 24».

Отмечается, что в память о королеве Елизавете II к воротам дворца несут цветы, воздушные шары и много мягких игрушек. Но власти предупредили, что принимать будут только цветы без обёртки и открытки. Желание британцев принести королеве медвежонка по имени Паддингтон связано с тем, что по случаю платинового юбилея правления Елизаветы на экраны вышел ролик, в котором она пила чай с этим персонажем книги Майкла Бонда.

Напомним, похороны Елизаветы Второй состоятся в понедельник, 19 сентября. В Великобритании этот день будет выходным.