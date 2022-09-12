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Жителей Великобритании попросили не приносить плюшевых медведей к Букингемскому дворцу

09:45, 12 сентября, 2022
Дмитрий Стрелков
Жителей Великобритании попросили не приносить плюшевых медведей к Букингемскому дворцу
09:45, 12 сентября, 2022
Дмитрий Стрелков
88
0
#Великобритания\n#королева
Фото: unsplash.com
88
0

Только цветы и открытки.

Лондон. Великобритания. Жителей Великобритании попросили не приносить к Букингемскому дворцу плюшевых медведей. Об этом сообщил «Мир 24».

Отмечается, что в память о королеве Елизавете II к воротам дворца несут цветы, воздушные шары и много мягких игрушек. Но власти предупредили, что принимать будут только цветы без обёртки и открытки. Желание британцев принести королеве медвежонка по имени Паддингтон связано с тем, что по случаю платинового юбилея правления Елизаветы на экраны вышел ролик, в котором она пила чай с этим персонажем книги Майкла Бонда.

Напомним, похороны Елизаветы Второй состоятся в понедельник, 19 сентября. В Великобритании этот день будет выходным.

09:45, 12 сентября, 2022
Дмитрий Стрелков
88
0
#Великобритания\n#королева