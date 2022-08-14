Граждане ЛНР, ДНР и Украины могут не сдавать часть экзаменов для получения РВП и ВНЖ в России

Москва. Граждан Украины, Донецкой и Луганской народных республик освободили от ряда экзаменов при получении разрешения на временное проживание и вида на жительство в России. Об этом сообщает RT.

У прибывших не будут проверять знание русского языка, истории и основ законодательства страны.

Помимо этого у украинцев есть право обратиться за РВП без учёта квоты.

Заявление на выдачу разрешения на временное проживание в стране рассматривается в течение 60 дней, а разрешение на временное проживание — до четырёх месяцев.