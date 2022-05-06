В США два штата подали иск против Джо Байдена и Джен Псаки

Вашингтон. США. Североамериканские штаты Миссури и Луизиана подали в суд на президента страны Джо Байдена, пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки и на ряд американских чиновников, обвинив их в оказании давления и вступлении в сговор с крупными соцсетями для цензуры и замалчивания некоторых тем. Как передаёт RT со ссылкой на Fox News, генпрокуроры республиканских штатов подали коллективный иск в федеральный суд Западного округа Луизианы.

В тексте заявления говорится, что ответчики работали с интернет-гигантами, в числе которых Twitter, YouTube и Meta (запрещённая на территории России организация, признанная экстремистской) под предлогом борьбы с дезинформацией для цензуры таких тем, как дело сына президента США Хантера Байдена, а также происхождение коронавируса и голосование по почте.

Истцы утверждают, что президент США и члены его администрации принуждали соцсети подвергать неугодных спикеров цензуре.