На проблемы из-за отсутствия российских туристов пожаловались в Италии

Рим. Италия. Агентства недвижимости и хозяева заведений в Италии ощутили на себе отсутствие туристов из России. Как передают «Известия», владелец организации для покупки жилья в Скалее Никола Ротондаро и владелец ресторана La Playa Сальваторе в беседе с изданием The Guardian рассказали, какие проблемы появились с введением санкций и как они затронут дальнейшую деятельность.

«Мы уже на нуле. Русские больше не приезжают; им закрыли доступ», — сообщил Ротондаро.

По словам собеседников издания, примерно с 2010 года скромную недвижимость скупали русские школьные учителя, профессора и доктора. Даже сегодня её можно купить только за 14 000 евро, что по европейским меркам недорого. Поэтому туристы из России часто прилетали на праздники и отдыхали в период отпусков, тратя гораздо больше денег, чем итальянцы. Это объясняет, почему в некоторых заведениях есть русскоговорящие официанты и на этот же язык переведено меню.

«Обычно здесь много русских. Сейчас нет ни одного. И тратят много. Если специальная военная операция скоро закончится, может быть, они вернутся к лету», — отметил Сальваторе.