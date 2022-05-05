Скрипку Страдивари могут продать за рекордные 20 млн долларов

США. Одну из самых дорогих скрипок в мире выставили на аукцион в США. Как передают «Известия», инструмент создал Антонио Страдивари около 300 лет назад, принадлежала она скрипачу Тоше Зайделю.

Сам Тоша Зайдель родился в 1899 году в Одессе. После обучения в Санкт-Петербурге эмигрировал в США. В начале 1930-х годов музицировал вместе с Альбертом Эйнштейном. Зайдель стал широко известен также благодаря участию в записи саундтреков к голливудским фильмам. Его игру на этой скрипке можно услышать в одном из главных оскароносных хитов — «Волшебнике страны Оз» 1939 года с Джуди Гарленд в главной роли. Также Зайдель исполнил скрипичную партию для саундтрека фильма «Интермеццо», первым голливудским проектом Ингрид Бергман.

Учитывая исключительную историческую и художественную ценность инструмента, аукционисты рассчитывают выручить за него от 16 до 20 млн долларов. Если продажа состоится, это будет самая дорогая скрипка в мире. Предыдущий рекорд за инструмент Страдивари был поставлен в 2011-м году — 15,9 млн рублей.