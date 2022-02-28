В Белоруссии провели референдум о принятии изменений в конституцию

Минск. Белоруссия. Больше 65% граждан Белоруссии одобрили изменения в основной закон страны. Основной этап референдума по этому вопросу прошел 27 февраля, пишет «Интерфакс».

Как рассказал глава Центризбиркома Белоруссии Игорь Карпенко, явка избирателей составила 78,63%. Изменения и дополнения в конституцию одобрили 65,16% участников референдума, против высказались 10,07%.

Кроме того, с 22 по 26 февраля проводилось досрочное голосование, явка на котором составила 42,93%. Окончательно итоги референдума подведут 3 марта.

Согласно предложенным изменениям, президентом Белоруссии может стать гражданин этой страны не младше 40 лет (было 35), ценз проживания в республике повышен с 10 до 20 лет. Кандидат не должен быть иностранным гражданином, в том числе в прошлом. Количество президентских сроков составит не более двух. Экс-президента нельзя привлекать к ответственности за действия, совершенные им в период нахождения у власти. Также он становится пожизненным членом верхней палаты парламента.

Кроме того, расширяются полномочия Всебелорусского народного собрания (ВНС). В частности, оно получает право смещать с должности президента страны, избирать главу и членов ЦИК, Конституционного и Верховного судов, вводить на территории страны режим чрезвычайное или военное положение.

Запрещается военная агрессия с территории Белоруссии в отношении других государств. При этом вводится положение о том, что браком в республике считается только союз женщины и мужчины.

Оппозиция предложила свой проект новой конституции, в котором предлагается сделать Белоруссию парламентской республикой.