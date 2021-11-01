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Билл Гейтс попался на загрязнении атмосферы

13:31, 01 ноября, 2021
Евгений Кандаков
Билл Гейтс попался на загрязнении атмосферы
13:31, 01 ноября, 2021
Евгений Кандаков
67
0
#США\n#экология\n#активисты\n#потепление\n#выбросы в атмосферу\n#Microsoft\n#Билл Гейтс
Фото: pixabay.com
67
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За сутки яхта выступающего против глобального потепления миллиардера выбрасывает 19 тонн CO2.

Нью-Йорк. США. Миллиардера Билла Гейтса обвинили в личном вкладе в приближение глобального потепления. Поводом послужила вечеринка в честь дня рождения основателя Microsoft, сообщает «Рен ТВ» со ссылкой на «Ридус».

66-летний Билл Гейтс отметил свои именины на роскошной яхте у берегов Турции. Расходы составили порядка 2 млн долларов. Однако в вину ему вменили не расточительность, а углеродный след, который оставляет судно. За сутки двигатель выбрасывает до 19 тонн углекислого газа.

Между тем сам Билл Гейтс постоянно агитировал власти, бизнес и общественность за снижение вредного воздействия на природу. В частности, он призывал к внедрению «зеленой» энергетики, а также способов производства и перемещения людей по планете без использования неэкологичных технологий.

Комментариев миллиардера по поводу своего непоследовательного поведения пока не поступало.

13:31, 01 ноября, 2021
Евгений Кандаков
67
0
#США\n#экология\n#активисты\n#потепление\n#выбросы в атмосферу\n#Microsoft\n#Билл Гейтс
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