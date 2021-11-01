Билл Гейтс попался на загрязнении атмосферы

За сутки яхта выступающего против глобального потепления миллиардера выбрасывает 19 тонн CO2.



Нью-Йорк. США. Миллиардера Билла Гейтса обвинили в личном вкладе в приближение глобального потепления. Поводом послужила вечеринка в честь дня рождения основателя Microsoft, сообщает «Рен ТВ» со ссылкой на «Ридус».

66-летний Билл Гейтс отметил свои именины на роскошной яхте у берегов Турции. Расходы составили порядка 2 млн долларов. Однако в вину ему вменили не расточительность, а углеродный след, который оставляет судно. За сутки двигатель выбрасывает до 19 тонн углекислого газа.

Между тем сам Билл Гейтс постоянно агитировал власти, бизнес и общественность за снижение вредного воздействия на природу. В частности, он призывал к внедрению «зеленой» энергетики, а также способов производства и перемещения людей по планете без использования неэкологичных технологий.

Комментариев миллиардера по поводу своего непоследовательного поведения пока не поступало.