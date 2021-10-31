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Сильнейшая вспышка на Солнце усилила эффект северного сияния в США и Европе

10:03, 31 октября, 2021
Юрий Абашев
Сильнейшая вспышка на Солнце усилила эффект северного сияния в США и Европе
10:03, 31 октября, 2021
Юрий Абашев
54
0
#Москва\n#Европа\n#солнце
Фото: pixabay.com
54
0

Атмосферное явление будет также наблюдаться и в России.

Москва. Сильнейшая вспышка на Солнце максимального класса X1.0 достигла Земли в субботу, 30 октября. Это вызвало геомагнитную бурю и усиление эффекта северного сияния от США до России. Об этом сообщает «Интерфакс».

Вспышка привела к отключению высокочастотного радио в некоторых частях планеты. Вызванное явлением северное сияние будет видно в США, Европе и в некоторых регионах России. Наблюдать сияние можно будет до конца месяца.

Вспышка на Солнце произошла в четверг, 28 октября. В 18:17 по московскому времени на светиле было зарегистрировано сильное рентгеновское излучение, которое продолжалось 31 минуту.

10:03, 31 октября, 2021
Юрий Абашев
54
0
#Москва\n#Европа\n#солнце
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