Сильнейшая вспышка на Солнце усилила эффект северного сияния в США и Европе

Атмосферное явление будет также наблюдаться и в России.





Москва. Сильнейшая вспышка на Солнце максимального класса X1.0 достигла Земли в субботу, 30 октября. Это вызвало геомагнитную бурю и усиление эффекта северного сияния от США до России. Об этом сообщает «Интерфакс».

Вспышка привела к отключению высокочастотного радио в некоторых частях планеты. Вызванное явлением северное сияние будет видно в США, Европе и в некоторых регионах России. Наблюдать сияние можно будет до конца месяца.

Вспышка на Солнце произошла в четверг, 28 октября. В 18:17 по московскому времени на светиле было зарегистрировано сильное рентгеновское излучение, которое продолжалось 31 минуту.