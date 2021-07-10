Мальта закроет границы для туристов без прививок

Въезжающие должны быть привиты вакцинами, одобренными Минздравом страны.

Мальта. С 14 июля Мальта закрывает возможность въезда в страну для непривитых от коронавируса туристов. Об этом пишет МИР24

Прибыть в страну смогут только те, кто привился препаратом, одобренным Минздравом Мальты. Таким образом, прививка российскими вакцинами не подойдет, она в список не входит.

Кроме того, сами жители Мальты не смогут уехать из страны без сертификата.

Причина в ограничениях - 5-кратный рост заболеваемости за последние 10 дней.