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Мальта закроет границы для туристов без прививок

14:00, 10 июля, 2021
Анна Торхова
Мальта закроет границы для туристов без прививок
14:00, 10 июля, 2021
Анна Торхова
140
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#Европа\n#граница\n#туристы
Фото: pixabay.com
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Въезжающие должны быть привиты вакцинами, одобренными Минздравом страны.

Мальта. С 14 июля Мальта закрывает возможность въезда в страну для непривитых от коронавируса туристов. Об этом пишет МИР24
Прибыть в страну смогут только те, кто привился препаратом, одобренным Минздравом Мальты. Таким образом, прививка российскими вакцинами не подойдет, она в список не входит. 
Кроме того, сами жители Мальты не смогут уехать из страны без сертификата.
Причина в ограничениях - 5-кратный рост заболеваемости за последние 10 дней.
 
14:00, 10 июля, 2021
Анна Торхова
140
0
#Европа\n#граница\n#туристы