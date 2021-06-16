Одна из партий Молдавии объявила своей целью вхождение страны в состав России

По словам ее лидера, это улучшит материальное положение жителей и поможет вернуть Приднестровье.



Кишинев. Молдавия. Референдум по вопросу вхождения Молдавии в состав Российской Федерации намерена провести политическая партия «Патриоты Молдовы». Как пишет «Интерфакс», об этом сообщил 16 июня ее председатель Михаил Гарбуз.

По его словам, партия будет участвовать в досрочных выборах в парламент Молдавии, назначенных на 11 июля.

Михаил Гарбуз отметил, что на референдуме избирателям будет предложено проголосовать за вхождение страны в состав Российской Федерации на правах региона с сохранением статуса республики.

Политик подчеркнул, что присоединение к России поможет восстановить территориальную целостность Молдавии, поскольку стать россиянами хотят и жители отделившегося в начале 1990-х годов Приднестровья. Также его инициатива нацелена на защиту православных ценностей и сохранение молдавского языка, заявил Гарбуз.

Отдельно лидер «Патриотов Молдавии» указал на то, что вхождение в состав России позволит ввести в стране российские тарифы на энергоресурсы, облегчит доступ предприятий к российскому рынку, а жителям предоставит российские социальные льготы, включая материнский капитал. Партия идет на выборы с логотипом RF, что означает «Референдум» или Российская Федерация.

Добавим, в досрочных выборах в молдавский парламент 11 июля примут участие 22 партии, 2 блока и 2 независимых кандидата.